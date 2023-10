Oksana Zabużko gratuluje Polakom i pisze o "nadziei" dla Europy

czytaj dalej

Do około godziny 3 rano w poniedziałek trwało głosowanie w komisji wyborczej na Jagodnie we Wrocławiu. Jak poinformował dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Tomasz Szczepański, trwa tam liczenie głosów. Niektórzy mieszkańcy czekali na oddanie głosu ponad pięć godzin. Jak relacjonował nasz reporter, do czekających w kolejce dowożono pizzę, ciepłą herbatę i wodę.