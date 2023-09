"Najsilniejsze" i "najsłabsze" głosy w wyborach. "To wymaga pewnej rewizji, demografia jest płynna"

czytaj dalej

My wprowadziliśmy w Polsce demokrację - stwierdził we wtorek minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. - PiS to jest partia na opak, która kreuje państwo na opak. To znaczy, wszystko, co mówią, należy rozumieć odwrotnie - komentował w "Faktach po Faktach" profesor Marcin Matczak, Wydział Prawa i Administracji UW.