Jak sprawdzić swój okręg w wyborach do Senatu?

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października 2023 roku. W głosowaniu Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Na potrzeby wyborów do Sejmu i Senatu Polska podzielona jest na okręgi. W przeciwieństwie do wyborów do Sejmu, które odbywają się w okręgach wielomandatowych, wybory do Senatu przeprowadzane są w jednomandatowych okręgach wyborczych. Oznacza to, że z całego okręgu wybierany jest tylko jeden przedstawiciel. W wyborach do Senatu Polska podzielona jest więc na 100 okręgów, które odpowiadają liczbie 100 senatorów.