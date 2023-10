Wzrost poparcia dla PiS i KO, opozycja z sejmową większością. Nowy sondaż partyjny

czytaj dalej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych teraz wysyła informacje o programie 800 plus, który ruszy od nowego roku. Kandydaci do Sejmu rozdają czeki dla strażaków z pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Orlen do kawy serwuje propagandową gazetkę. Spółki Skarbu Państwa, takie jak PKP, czy fundacja Polskiej Grupy Energetycznej też robią, co mogą, dla PiS. - To partyjne wykorzystywanie publicznych pieniędzy - mówią posłowie opozycji. Materiał magazynu "Polska i Świat".