Nowa Lewica zatwierdziła listy wyborcze. "Idziemy po to, żeby wygrać Polskę"

Zarząd Nowej Lewicy przyjął listy wyborcze - przekazał w piątek po południu współprzewodniczący ugrupowania, Włodzimierz Czarzasty. - Idziemy po to, żeby wygrać Polskę, żeby z naszymi partnerami na opozycji, to znaczy z Trzecią Drogą, Koalicją Obywatelską, wywalczyć dobro dla naszego kraju - podkreślił.

- Jednomyślnie, bez jednej osoby, która by się wstrzymała, bez żadnej osoby, która by była przeciwko, przyjęliśmy listy Lewicy i zaakceptowaliśmy informację pana posła Dariusza Wieczorka w sprawie prac w Senacie - poinformował w piątek po południu na konferencji prasowej współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. - Nasi partnerzy: Partia Razem, Unia Pracy, PPS oraz ZDPL również przyjmą listy - dodał.

Listy Nowej Lewicy

Przekazał, że na listach znajdzie się 920 osób i zostanie zachowany parytet. - Idziemy po to, żeby wygrać. Idziemy po to, żeby wygrać Polskę, żeby z naszymi partnerami na opozycji, to znaczy z Trzecią Drogą, Koalicją Obywatelską, wywalczyć dobro dla naszego kraju. Jesteśmy przygotowani do tej walki pod względem programowym, finansowym, organizacyjnym. Mamy apetyt na wygraną. Wygramy - mówił Czarzasty.

- Będziemy współrządzili, zobaczycie - dodał. - Nie będziemy atakowali żadnych partii opozycyjnych - deklarował.

Konferencja prasowa Nowej Lewicy TVN24

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń mówił, że listy Lewicy będą "różnorodne". - Na naszych listach znajdą się nie tylko przedstawiciele koalicyjnych partii lewicowych, które zostały już przedstawione, ale także przedstawicielki i przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych, Obywateli RP: na przykład Paweł Kasprzak, będą przedstawiciele i przedstawicielki KOD-u (…), będą przedstawicielki Strajku Kobiet także na prestiżowych miejscach - wymieniał.

Dodał, że będą także "przedstawiciele młodzieży, osoby LGBT, a także osoby, które zajmują się od lat rozdziałem państwa i Kościoła". - Liderką naszej listy w Toruniu będzie oczywiście Joanna Scheuring-Wielgus, która jest symbolem odwagi i determinacji, jeżeli chodzi o rozdział Kościoła od państwa - mówił Biedroń.

Minimum programowe opozycji

Robert Biedroń wystosował następnie apel do "przyjaciół na opozycji". - Zostały niecałe dwa miesiące, żeby wysłać jasny sygnał, że ze sobą jeszcze więcej, jeszcze bardziej współpracujemy, że wczoraj wydarzył się ważny moment: podpisaliśmy pakt senacki, ale na stole leży pakt sejmowy - mówił.

Wskazał, że jest to "pakt, który obejmuje dwa ważne punkty dla każdego Polaka i dla każdej Polki, którzy mają serce po demokratycznej stronie". - Po pierwsze, musimy napisać wspólne minimum programowe. My podpowiadamy: Unia Europejska, praworządność, podejście do kwestii trójpodziału władzy, traktowania konstytucji i obrony konstytucji. To minimum programowe musi zostać jak najszybciej przez nas podpisane i o to apeluje Lewica - podkreślił Biedroń.

Konferencja prasowa Nowej Lewicy PAP/Andrzej Lange

"Umowa o współrządzeniu" opozycji

Druga kwestia, na którą wskazywał Współprzewodniczący Nowej Lewicy, to "podpisanie umowy o współrządzeniu". - Ładnie nam wyszedł pakt senacki. Chciałbym podziękować wszystkim kolegom i koleżankom, którzy pracowali nad tym. Trzymam kciuki za wszystkich kandydatów i kandydatki, ale pakt sejmowy będzie gwarancją dla wszystkich ludzi głosujących w tych wyborach, że po pierwsze: znaleźliśmy wspólny mianownik, który łatwo znaleźć, jeśli chodzi o program wyborczy, ale po drugie: że następnego dnia po wygranych wyborach, usiądziemy do formułowania rządu, że będziemy współrządzić - zaznaczył.

- Lewica jest do tego gotowa. Lewica jest gotowa do tych wyborów, wystawiając najfajniejszą, najweselszą, najbardziej uśmiechniętą, najbardziej europejską, najbardziej profesjonalna drużynę w tych wyborach i zachęcamy do głosowania na nas. Trzymajcie za nas kciuki. Do przodu Lewico - powiedział Biedroń.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

CZYTAJ TAKŻE: Opozycja zawarła pakt senacki

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js,ks//mm

Źródło: PAP, tvn24.pl