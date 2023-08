Nowa Lewica odsłania karty. Znani są wrocławscy kandydaci

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń przedstawił troje kandydatów, którzy wystartują w nadchodzących wyborach do Sejmu z okręgu wrocławskiego. Listę otworzy poseł Krzysztof Śmiszek, "dwójką" będzie Marta Stożek z partii Razem, a z ostatniego miejsca wystartuje Katarzyna Lubiniecka-Różyło, działaczka organizacji na rzecz kobiet.

Jak podkreślił Biedroń, Lewica do nadchodzących wyborów przygotowywała się przez ostatnie cztery lata. - Tak samo jak cztery lata temu nie tylko chcemy wejść do parlamentu, ale chcemy wejść z jeszcze większą siłą. Co najważniejsze - chcemy współrządzić. Nie może zabraknąć Lewicy przy tym stole - powiedział. Zaapelował przy tym o składanie podpisów pod listami poparcia dla KKW Nowa Lewica.