Dziemianowicz-Bąk: 8 procent PKB jest konieczne, żeby ochrona zdrowia mogła stanąć na nogi

"Leczenie kosztuje, a są tacy, którzy chcieliby na tym oszczędzać"

Dziemianowicz-Bąk: Lewica zrobi wszystko, żeby polska ochrona zdrowia była w końcu dofinansowana

- My wiemy jak to zrobić, my wiemy dlaczego trzeba to zrobić. Ja dziś osobiście wiem lepiej niż kiedykolwiek, jak bardzo jest to potrzebne - powiedziała.