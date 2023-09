Raport: niezdecydowani rozstrzygną wynik wyborów. To co najmniej 20 procent wyborców

Niezdecydowani mogą zdecydować o losach wyborów . Fundacja Batorego opublikowała w poniedziałek raport, w którym wyjaśnia, kim są wyborcy, którzy się wahają, na kogo zagłosują, a także ci, którzy zastanawiają się, czy w ogóle pójdą w październiku na wybory. - Jeżeli się wszystkie elektoraty wahające się na różne sposoby zbierze, to patrząc na badania ilościowe, one stanowią od 20 do 45 procent wszystkich potencjalnych wyborców – wskazuje Szymon Gutkowski, członek zarządu Fundacji Batorego.

Niezdecydowani wyborcy

Jak czytamy w raporcie, niezdecydowani wyborcy to ludzie zmęczeni rządami Prawa i Sprawiedliwości, którzy oczekują zdecydowanej zmiany. To również niezadowoleni wyborcy PiS.

Niezdecydowani, to nieco częściej kobiety - często niezadowolone z rozdawnictwa, drożyzny, braku pieniędzy z KPO, antyunijnej polityki i z ograniczania praw kobiet. Szymon Gutkowski przyznaje, że z badania wysuwa się podstawowe teza "to nie jest kraj dla". - To nie jest kraj dla kobiet, to nie jest kraj dla młodych ludzi, to nie jest kraj dla przedsiębiorców, to nie jest kraj dla pracujących – wylicza.