Wybory parlamentarne 2023. Trwa głosowanie

Do urn ruszyli także Polacy w Niemczech. Do głosowania w 47 komisjach wyborczych utworzonych na terenie tego kraju zarejestrowało się ponad sto tysięcy Polaków.



"Na moment zamknięcia systemu elektronicznego e-wybory (o północy 10 października), w którym obywatele polscy mogli rejestrować się do spisu w RFN, zarejestrowano 108 727 zgłoszeń we wszystkich Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie Niemiec" - poinformowała PAP rzeczniczka Ambasady RP w Berlinie Magdalena Szuber-Zasacka. "W berlińskim okręgu konsularnym jest 17 457 zgłoszeń, w kolońskim okręgu konsularnym 47 000".



Rzeczniczka zwróciła uwagę, że do zgłoszeń elektronicznych dojdą jeszcze zgłoszenia przesłane do Konsulatów Generalnych i Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady pocztą tradycyjną, czyli własnoręcznie podpisane wnioski o dopisanie do spisu.