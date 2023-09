Tydzień w kampanii. Najważniejsze wydarzenia ostatnich dni

Wybory parlamentarne 2023 roku odbędą się 15 października. Polacy wybiorą w nich na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. W wyborach do Sejmu Polska podzielona jest na 41 okręgów wyborczych różnej wielkości. W najmniejszym z nich - Częstochowie - wybiera się 7 posłów, a w największym - Warszawie - do zdobycia jest 20 mandatów.

1. Afera wizowa i dwa orędzia

W związku z aferą w piątek orędzie wygłosił marszałek Senatu Tomasz Grodzki . Polityk ocenił, że "to największa afera, z jaką mierzyliśmy się w XXI wieku". - Korupcja na najwyższych szczeblach władzy, sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia na nas wszystkich. I to przez ludzi, którzy mają usta pełne frazesów o bezpieczeństwie - mówił Grodzki. Publicznie wystosował też pytania w związku z aferą wizową do "najwyższych przedstawicieli władzy PiS".

2. Numery list wyborczych i wygląd kart do głosowania

W piątek w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyło się losowanie numerów list wyborczych kandydatów do Sejmu zarejestrowanych przez komitety wyborcze w więcej niż w jednym okręgu. Z informacji podanych na stronie PKW wynika, że we wszystkich 41 okręgach wyborczych swoje listy zarejestrowało sześć komitetów.

3. Starcia wyborcze: Mentzen kontra Petru, Ozdoba kontra Sikorski

W ostatnich dniach doszło do dwóch "starć" polityków. W piątek wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba przerwał konferencję prasową byłego szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego , który odnosił się do afery wizowej. Polityk PiS próbował wręczyć mu koszulkę niemieckiego zespołu piłkarskiego z napisem " Gazprom ". Po krótkiej kłótni i wtargnięciu przez Ozdobę przed mikrofony oburzony Sikorski opuścił własną konferencję.

Tego samego dnia wieczorem do słownej potyczki - tym razem nie na konferencji prasowej, a na wiecu wyborczym Konfederacji - doszło pomiędzy liderem tego ugrupowania Sławomirem Mentzenem a Ryszardem Petru, byłym szefem .Nowoczesnej, a obecnie kandydatem do Sejmu z Trzeciej Drogi. Dyskusja na scenie o likwidacji ZUS i publicznym systemie ochrony zdrowia szybko przerodziła się w kłótnię. - Masz pitbulla, który wygląda jak jamnik, gibasz się jak lewicowy rezus, zachwycasz się panem Kunta Kinte, marnujesz mojemu kumplowi ścieżkę najlepszego proszku, a na koniec chcesz ubić ze mną interes. Po tym, co tu zobaczyłem, nie chcę ubić z panem nawet muchy w kiblu - zwrócił się Mentzen do Petru, parafrazując słowa z filmu "Chłopaki nie płaczą".