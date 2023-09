Miliony na rządowe pikniki. "To jest jak granie w karty za nieswoje pieniądze"

Ja bym wydała te sześć milionów złotych na żłobki. Jest bardzo wiele gmin, gdzie nie ma żadnego żłobka - powiedziała Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Niemal sześć milionów złotych - jak wynika z ustaleń posłów KO - rząd wydał na promowanie swoich działań na piknikach 800 plus. - To jest jak granie w karty za nieswoje pieniądze. Za nasze pieniądze Prawo i Sprawiedliwość robi sobie kampanię wyborczą - ocenił Wiesław Szczepański z Lewicy.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Gajewska i Arkadiusz Marchewka skontrolowali organizowane przez rząd pikniki 800 plus . - Całość tych wydarzeń, które do tej pory skontrolowaliśmy, kosztowała sześć milionów złotych - przekazała Gajewska. Dodała, że od kiedy formalnie ruszyła kampania wyborcza, "każdy weekend tych wyborczych wieców PiS-u kosztuje Polkę i Polaka 720 tysięcy złotych".

Lubnauer: sześć milionów złotych to mogą być dwa żłobki w mniejszych miejscowościach

Wydawanie milionów złotych na rządowe pikniki komentowali w poniedziałek politycy. - Ja bym wydała sześć milionów złotych na żłobki. Mamy taką sytuację, że jest bardzo wiele gmin, gdzie nie ma żadnego żłobka. Jeżeli chcemy, by polskie matki mogły pracować, to muszą być żłobki - powiedziała Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.

Szczepański: to jest jak granie w karty za nieswoje pieniądze

Wiesław Szczepański z Lewicy ocenił, że "to jest jak granie w karty za nieswoje pieniądze". - PiS wykorzystuje dzisiaj publiczne pieniądze do kampanii wyborczej. To nie tylko pikniki 800 plus, ale też kwestie związane z promocją autostrady, gdzie promuje się minister Adamczyk, to są kwestie dotyczące budownictwa mieszkaniowego, ile wybudowano, kwestie dotyczące kancelarii premiera, a również wojsko - wyliczał.