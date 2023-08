"Kaczyński jest gotów zrobić bardzo dużo". Balazs: nie mam wątpliwości, że tajność wyborów zostanie złamana

Pytany, czy był "głównym swatem" Tuska i Kołodziejczaka, odparł, że to "absolutna przesada". - Oczywiście sprzyjałem Kołodziejczakowi. Uważałem, że wieś może mieć olbrzymi wpływ na wynik wyborów i szukałem miejsca, w którym może się odnaleźć w wyborach. Chodziło o to, żeby te kilka procent głosów nie zostało stracone - mówił.

Zaznaczył, że "bardziej naturalnym scenariuszem było porozumienie z PSL-em i synteza środowisk ludowych". - Uważałem, że to jest scenariusz najkorzystniejszy. Jak się nie udało, to okazało się, że Tusk zrozumiał to. I tych kilku procent głosów było mu szkoda i Kołodziejczaka adoptował - powiedział.