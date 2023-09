"Kulturalny, "ambitny", "sympatyczny". Politycy PiS potwierdzają obecność Mejzy i Bąkiewicza na listach

Prawnicy Łukasza Mejzy mieli pisać do rodziców ciężko chorych dzieci. Materiał z grudnia 2021 roku Łukasz Mejza po głosowaniu za lex TVN dostał urlop w Sejmie, a zdaniem marszałka Ryszarda Terleckiego nie wróci też do rządu. Tymczasem prawnicy Mejzy mieli próbować wpłynąć na rodziców ciężko chorych dzieci, by wycofali swe relacje o tym, jak obecny wiceminister namawiał ich do korzystania z potwornie drogich i nieskutecznych kuracji. Ewa Paluszkiewicz | Fakty po południu