Wybory parlamentarne 2023. Dziś losowanie numerów list wyborczych

W piątek o godz. 17:30 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbędzie się losowanie numerów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów do Sejmu w więcej niż w jednym okręgu wyborczym. Z informacji podanych na stronie PKW wynika, że we wszystkich 41 okręgach wyborczych listy zarejestrowało sześć komitetów wyborczych. Są to :

Powyższe komitety spełniły warunek określony w art. 210 ust. 2 Kodeksu wyborczego, co oznacza, że zebrały podpisy pod listami kandydatów do Sejmu w co najmniej połowie okręgów wyborczych, dzięki czemu mogą wystawić (i wystawiły) kandydatów w całej Polsce. Listy kandydatów powinny być poparte podpisami co najmniej 5000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.