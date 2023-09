PiS prezentuje listy wyborcze. "Każdy z kandydatów, każda z kandydatek, ma szansę zdobyć mandat"

Prawo i Sprawiedliwość na weekend zapowiedziało prezentację list w wyborach do Sejmu. Ogłoszono już między innymi kandydatów w Gdańsku, Lublinie, Legnicy i Koszalinie.

W woj. lubelskim listę wyborczą kandydatów PiS do Sejmu otwiera Przemysław Czarnek. Minister edukacji i nauki przekazał w sobotę, że drugi na liście jest Michał Moskal, następnie Magdalena Filipek-Sobczak, potem Sylwester Tułajew i Artur Soboń.

- To jest najsilniejsza lista w historii. Z uwagi na poparcie, jakie PiS ma w Polsce i tutaj w województwie lubelskim, każdy z tych kandydatów, każda z kandydatek, ma szansę zdobyć mandat poselski. Każdy, bez względu na to, na którym jest miejscu, przy liczbie mandatów, które możemy zdobyć, a idziemy walczyć o pełną pulę, ma szansę zostać posłem, każdy ma szansę wejść do parlamentu – mówił szef MEiN.

Czytaj również: Politycy PiS potwierdzają obecność Mejzy i Bąkiewicza na listach

Lista PiS w Legnicy

O liście PiS w okręgu legnickim (woj. dolnośląskie) poinformowała z kolei Elżbieta Witek, będąca liderką tej listy.

Jej zdaniem wspólnie z innymi kandydatami tworzą w Legnicy "silną i zdeterminowaną drużynę, która przystąpi do walki o mandaty". Jak poinformowała, z drugiego miejsca kandydować będzie wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek. Na trójce poseł Szymon Pogoda, który reprezentuje Bolesławiec. Dalej znany szef gabinetu politycznego premiera, minister Krzysztof Kubów, poseł na Sejm Stanisław Żuk, siódme miejsce legniczanka poseł Ewa Szymańska, ósme miejsce starosta legnicki Adam Babuśka - wymieniała marszałek.

Czytaj również: Szef podkarpackiej PO zaprasza Zbigniewa Ziobrę do debaty

Witek podkreśliła, że na legnickiej liście wyborczej PiS są politycy, którzy mają bardzo bogate doświadczenie. - Ludzie znani, rozpoznawali i bardzo aktywni w swoich środowiskach. Ale mamy także nowe twarze. Mamy nadzieję, że z równą determinacją co pozostali przystąpimy do walki o mandaty. Życzę wszystkim koleżankom i kolegom jak najlepszego wyniku i oczywiście zwycięstwa - dodała.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas prezentacji kandydatów KW Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych 2023 PAP/Tomasz Golla

Kandydaci PiS w Gdańsku

W Gdańsku w Parku Reagana w sobotę odbyła się konferencja prasowa, na której "jedynka" na liście gdańskiej w wyborach do parlamentu – poseł Kacper Płażyński zaprezentował kandydatów z PiS na posłów w okręgu gdańskim.

Płażyński powiedział, że politycy PiS spotykają się w nieprzypadkowym miejscu – tuż przy pomniku Jana Pawła II i Ronalda Reagana z uwagi na konserwatyzm, tradycje i jak należy traktować Polskę, to co przyświeca wszystkim kandydatom PiS. Dodał, że na liście są posłowie, samorządowy i nie ma na niej przypadkowych osób. - Jestem spokojny o wynik tej listy – stwierdził Płażyński i podkreślił, że to silna i doświadczona lista.

Listę w okręgu nr 25 (gdańskim) otwiera poseł PiS Kacper Płażyński. Numerem dwa będzie poseł Kazimierz Smoliński, a za nim wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

Na liście PiS będzie też pełnomocnik PiS w Gdańsku Tomasz Rakowski, poseł PiS Tadeusz Cymański oraz b. poseł i kilkukrotny kandydat na prezydenta Gdańska Andrzej Jaworski.

Na ostatnim miejscu listy będzie kandydował podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Karol Rabenda.

Na liście będą też kobiety - m.in. radne PiS w Gdańsku Elżbieta Strzelczyk oraz Alicja Krasula, jak również Sylwia Wiśniewska ze Starogardu Gd. oraz Justyna Rydzyńska z Kwidzyna.

Lista PiS w Koszalinie

Listę PiS zaprezentowano też w koszalińskim okręgu nr 40, obejmującym miasto Koszalin oraz powiaty: koszaliński, kołobrzeski, szczecinecki, białogardzki, świdwiński, drawski, sławieński, wałecki i choszczeński. Przestawił ją poseł Czesław Hoc, będący tam "jedynką". Dwójką jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, a trójką wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

- To jest honor, zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność, i też wielkie zobowiązania i wyzwania – mówił w sobotę Hoc. - Jestem bardzo spokojny, bo mamy wspaniałą listę, to są naprawdę najlepsi z najlepszych, to są ludzie, którzy są sprawdzeni, to są doświadczeni samorządowcy, politycy, państwowcy, ale przede wszystkim też dobrzy ludzie.

Stwierdził, że każdy z nich w swojej pracy opiera się na dewizie "Bóg, honor, Ojczyna, rodzina".

- Jesteśmy z tego dumni. Ja jako lekarz endokrynolog, jako polityk mam podwójną rolę, misję wobec pacjenta i wobec obywatela – uzasadniał na swoim przykładzie, że na liście PiS przewodzi pojmowanie polityki "jako roztropnej troski o dobro ogólne".

- Naszym wyznacznikiem jest pokora, jeszcze raz pokora, jednocześnie ciężka praca na rzecz ogólnego, na rzecz obywateli. Zawsze jesteśmy blisko ludzi, blisko wyborców – przekonywał Hoc.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:wini/dap

Źródło: PAP