Donald Tusk o rządzących: ta ekipa świadomie wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej 

Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, mówił na spotkaniu w Bydgoszczy, że "jak nie było PiS-u u władzy, to były pieniądze i nie było granic", a rządy PiS-u "doprowadziły do tego, że nie ma pieniędzy, ale za to są granice". Stwierdził, że rządzący "cofnęli zegar historii" o dziesięciolecia. - Ta ekipa świadomie, czasami też z głupoty, z niekompetencji, ale tak naprawdę świadomie wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej - stwierdził.

Donald Tusk, który spotkał się w środę z mieszkańcami Bydgoszczy, mówił, że "w przeddzień wyborów" Polacy potrzebują "głębokiej, mocnej, jednoznacznej refleksji". - Potrzebujemy mocnej, jednoznacznej decyzji - podkreślił.

- Dzisiaj jesteśmy zalewani informacjami, już od kilku dni. Nie żebym był jakimś genialnym wróżbitą czy profetykiem, ale ja już od dłuższego czasu uprzedzałem, ostrzegałem, że ta ekipa świadomie, czasami też z głupoty, z niekompetencji, ale tak naprawdę świadomie wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej - kontynuował lider PO.

Wspominał przy tym rozmowy, jakie prowadził z eurodeputowanym PO Radosławem Sikorskim i jego żoną, dziennikarką Anne Applebaum, na temat tego, czy zdołają zatrzymać "ten nieuchronny pod rządami PiS-u proces wychodzenia Polski z Unii Europejskiej". - Oni już raz jedną próbę podjęli, (...) to było gdzieś prawie dwa lata temu. Ja wtedy wezwałem mieszkańców Warszawy, dosłownie z dnia na dzień: przyjdźcie na Plac Zamkowy, pokażcie, że my chcemy być dalej w Unii Europejskiej, pokażcie, że my, Polki, Polacy, jesteśmy częścią wielkiej kultury politycznej i wielkiej wspólnoty cywilizacyjnej Zachodu - mówił Tusk.

Podkreślał też, że pierwsza "Solidarność" i nasi przodkowie walczyli o to, by być częścią wspólnoty, gdzie "wolność, praworządność, własność, odpowiedzialność, solidarność - są fundamentami ustroju politycznego całej Europy i Polski".

Lider PO zwracał też uwagę na to, że wszelkie badania wskazują na to, że Polski i Polacy chcą być dalej częścią Europy i sercem Unii Europejskiej.

- Jak nie było PiS-u u władzy, to były pieniądze i nie było granic. Dziś, dokładnie, konkretnie widać, że rządy PiS-u doprowadziły do tego, że nie ma pieniędzy, ale za to są granice, że cofnęli zegar historii znowu o te lata i dziesięciolecia. I że możemy to odwrócić 15 października. Powiem więcej, nie możemy, musimy to odwrócić 15 października - stwierdził Tusk.

