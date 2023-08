"Lewica jest po to, żeby wybory przyniosły prawdziwą, a nie udawaną zmianę"

Zaczynamy walkę pełną parą - oświadczyli politycy Lewicy. - Rozmawialiśmy z ludźmi o ich nadziejach. Nadzieja jest jedna. To jest nadzieja na prawdziwą zmianę - mówił lider warszawskiej listy Adrian Zandberg podkreślając, że "Lewica jest po to, żeby te wybory, które nas czekają, przyniosły prawdziwą, a nie udawaną zmianę".

Nadzieja - jak dodał - jest jedna. - To jest nadzieja na prawdziwą zmianę. Nadzieja na to, że nie tylko pożegnamy rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale też, że Polska ruszy na serio do przodu. Że Polska będzie krajem świeckim, że Polska będzie krajem, który szanuje prawa kobiet, że Polska będzie krajem, który jest odpowiedzialny, który zapewnia obywatelom gwarancję podstawowych praw człowieka, że Polska będzie krajem, w którym rozwiążemy problem mieszkaniowy, że Polska będzie krajem, w którym zaczną porządnie działać usługi publiczne - wyliczał Zandberg.