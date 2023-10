Lewica o "wybudowaniu 300 tysięcy mieszkań na wynajem"

Głównym tematem konferencji prasowej zorganizowanej przez polityków Lewicy we Wrocławiu była sytuacja mieszkańców TBS, którzy zgłosili się do kandydatki na posła Marty Stożek z prośbą o pomoc. - Mieszkalnictwo dla nas jest czymś bardzo ważnym. Wspieraliśmy i będziemy wspierać mieszkańców TBS-ów - przekonywała kandydatka do Sejmu z list Lewicy. Stożek mówiła, że mieszkała przez blisko 40 lat w mieszkaniu komunalnym we Wrocławiu i wie jak bardzo zasób komunalny jest zaniedbany, jak jest go mało i jakiego wsparcia potrzebują mieszkańcy tych lokali. - Tak naprawdę wszyscy mieszkańcy Wrocławia na co dzień muszą się borykać z ogromnymi cenami wynajmu mieszkań, czynszów, ale też kredytów, które muszą spłacać. Tylko my - Lewica mamy ten program, tylko my mówimy, jak duży jest to problem i tylko my realnie możemy rozwiązać ten problem - mówiła kandydatka do Sejmu z list Lewicy we Wrocławiu.