Miller: PiS zaczął się bać ulicy. To oznaka słabości, a nie mocy

Widać wyraźnie, że dla PiS-u władza to nie jest środek do osiągnięcia celu. Władza to jest cel, władza za wszelką cenę - mówił w TVN24 europoseł, były premier Leszek Miller. Ocenił też, że PiS "zaczął się bać ulicy" i "nie chce organizować dużych wydarzeń politycznych, gdzie otoczenie jest niesprawdzone, nieprzygotowane".

Jak dodał Miller, po stronie rządzących "od pewnego czasu nie pojawiają się żadne pomysły". - To jest wszystko powielanie tego, co już było. Widać wyraźnie, że dla PiS-u władza to nie jest środek do osiągnięcia celu. Władza to jest cel. Władza za wszelką cenę, za pomocą miotania rozmaitych obelg w kierunku rywali. To, co się dzieje w stosunku do pana Tuska, przekracza wszelkie wyobrażenia i wszelkie pojęcie - stwierdził.