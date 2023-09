Kosiniak-Kamysz: Walczymy o podium. Sięgnięcie po 15 procent jest możliwe

Kosiniak-Kamysz o wyniku PiS: propaganda telewizyjna i ogromne pieniądze

Jego zdaniem poparcie PiS na poziomie 37 procent to "efekt propagandy telewizyjnej". - Telewizja rządowa od świtu do nocy, przez osiem lat robi swoje - stwierdził.

- Widzę to w swoim okręgu wyborczym, jak wiele osób jest oszukanych, okłamywanych, jest wtłaczana ta propaganda i oni nie mogą tego skonfrontować. Szczególnie to dotyczy obszarów wiejskich, gdzie ludzie nie mają dostępu do innych telewizji informacyjnych - powiedział.

- Jeżeli ktoś powtarzał kłamstwo przez osiem lat to trudno w kilku rozmowach przekonać do swoich racji. Część się udaje, więc tym bardziej naszą rolą jest być w terenie, spotykać się, rozmawiać, przekonywać - podkreślał Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: sięgnięcie po 15 procent jest możliwe

W jego ocenie Trzecia Droga "jest niedoszacowana". - Dlatego, że może ludzie nie wiedzą, co to jest Trzecia Droga. Mamy dużą rzecz do wykonania, czyli promocja, informacja, co to jest - podkreślił Kosiniak-Kamysz.