Aleksander Kwaśniewski: czas zaufać raz jeszcze Nowej Lewicy

Zawsze głosowałem na Lewicę, serce mam po lewej stronie, i uczynię to raz jeszcze z przekonaniem, że to dobrze ulokowany głos - powiedział były prezydent Aleksander Kwaśniewski w nagranym przesłaniu do zgromadzonych na konwencji Nowej Lewicy w Będzinie. Przekonywał, że "Lewica to nie tylko kompetencja jej polityków, ale to czytelny i konsekwentnie wypowiadany program". Zwrócił się z apelem do wyborców.

W sobotę w Będzinie odbyła się konwencja programowa Lewicy pod hasłem "Serce masz po Lewej". Rozpoczęła się od wyemitowania nagrania z wystąpieniem byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

- Zawsze głosowałem na Lewicę, serce mam po lewej stronie, i uczynię to raz jeszcze z przekonaniem, z pewnością, że to dobrze ulokowany głos, że nie będzie zmarnowany, że polska demokracja potrzebuje posłanek i posłów lewicy, senatorek i senatorów lewicy w parlamencie, który wybierzemy 15 października - powiedział Kwaśniewski. Ocenił, że "to jest nadzieja na dobrą polską demokrację".

- Cztery lata temu głosowałem na Nową Lewicę i mogę powiedzieć, że to była udana inwestycja, że przez cztery lata formacja nie bez trudu ukształtowana, która musiała przejść wiele progów pokazała, że jest Polsce i polskiej demokracji bardzo potrzebna - mówił były prezydent.

Lewica do kobiet: zamieńcie parasolki na długopisy. Konwencja w Będzinie

- Dziś jesteśmy przed kolejnymi wyborami. I w moim przekonaniu dla ludzi Lewicy wybór musi być czytelny. To głos oddany na kandydatów Lewicy, to głos oddany na nadzieję, że Polska może wyjść z tego zakrętu, w którym jesteśmy przez 8 lat rządów PiS-u - dodał Kwaśniewski.

Ocenił, że "Polsce potrzebna jest koalicja, która zostanie stworzona przez partie dzisiejszej demokratycznej opozycji, ale w której ważną rolę odgrywać będzie Lewica".

Kwaśniewski: czytelny i konsekwentnie wypowiadany program

Kwaśniewski przekonywał, że "Lewica jest gwarantem praw kobiet, jest gwarantem świeckiego państwa". - Lewica jest gwarantem, że osiągniemy zdecydowany postęp w usługach publicznych, w dobrej edukacji, w lepszej ochronie zdrowia, w rozwiązywaniu problemów ludzi niepełnosprawnych i starych, w budowaniu żłobków i przedszkoli tak, żeby rzeczywiście rodziny mogły się rozwijać bez obawy o swoje kariery zawodowe - wymieniał.

- Lewica jest również gwarantem tego, że Polska będzie liczyć się w Europie i będzie działać na rzecz silnej, zjednoczonej Europy, która jest niezbędna w tym zagrożonym świecie XXI wieku - dodał były prezydent.

Podkreślał, że "Lewica to nie tylko kompetencja jej polityków, ale to czytelny i konsekwentnie wypowiadany program". - We władzy będzie można go wdrażać i powinniśmy taką szansę Lewicy stworzyć. Jest naszą nadzieją, nadzieją demokratycznej Polski - powiedział Kwaśniewski.

Apel byłego prezydenta do wyborców

Zachęcał do wzięcia udziały w wyborach i zagłosowania na Lewicę. - Zwracam się do tych, którzy na Lewicę głosowali zawsze. Tak jak ja. Nie zapomnijcie oddać tego głosu raz jeszcze 15 października. Zwracam się do tych, którzy wątpili, którzy w międzyczasie szukali innych partii, innych koalicji, czy zostawali w domu. Dziś czas powrócić. Dziś czas zaufać raz jeszcze Nowej Lewicy - mówił Kwaśniewski.

- I zwracam się do tych, którzy nigdy na Lewicę nie głosowali, szczególnie młodych ludzi. Jeżeli spojrzycie na programy, jeżeli spojrzycie na ludzi, jeżeli ocenicie ich konsekwencje i wiarygodność, to przekonacie się, że głos na Lewicę nie będzie zmarnowany. Że on stworzy szansę, aby to, o czym oni mówią, stało się rzeczywistością. Apeluję, zagłosujmy na kandydatki kandydatów Lewicy. To będą dobrze zainwestowane głosy - dodał były prezydent.

Czarzasty: stworzymy mądry rząd, będziemy wiarygodni

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty przekonywał, że "opozycja wygra te wybory". - Opozycja będzie po 15 października rządziła. Stworzymy mądry, rozsądny rząd, będziemy wiarygodni - powiedział.

Czarzasty mówił, że w trakcie kampanijnej trasy po Polsce przekonał się, że postulat Lewicy dotyczący usług publicznych "jest bardzo ważny, bo w szpitalach nadal są długie kolejki, jeśli chodzi o szkołę, ona może być na wyższym poziomie".

Wymieniał takie postulaty jak budowanie mieszkań do taniego najmu, 35-godzinny tydzień pracy. Zwrócił się do młodego pokolenia. - Praca nie jest wszystkim. Wy to wiecie. Macie prawo do życia - powiedział Czarzasty.

- Chcemy, żeby do każdego powiatu dojechać pociąg, do każdej gminy dojechał autobus - mówił.

Czarzasty powiedział, że "trzeba uciąć finansowanie Kościoła". - Uważamy, że religii nie powinno być w szkołach - dodawał.

Czarzasty o debacie w TVP: Kobieta będzie reprezentowała Lewicę, bo dla nas kobiety są naprawdę ważne

Polityk przekonywał także, że "nie ma formacji bardziej wiarygodnej, a wiarygodność w polityce jest najważniejsza, jeżeli chodzi o prawa kobiet".

- Kobiety mają prawo do decyzji w sprawie własnego ciała, w sprawie aborcji. Kobiety mają to prawo. Dlaczego mężczyźni chcą im to zabrać? Kobiety muszą być bezpieczne. Bezpieczeństwo kobiet to są żłobki, to są przedszkola, to jest możliwość pracy w tym czasie, to jest zaopiekowanie się ich dziećmi - mówił.

- W tym momencie chciałem coś powiedzieć ważnego, bo od wczoraj w internecie się toczyła dyskusja, czy to dobrze, że na debacie w poniedziałek (w telewizji rządowej-red.) będzie reprezentowała Lewicę kobieta. To chciałem wam powiedzieć. Nie wystarczy mówić o tym, że kobiety mają prawa. One też mają języki, mają rozum. One powinny reprezentować siebie twardo - mówił.

- Jeżeli idą najważniejsze osoby ze wszystkich partii po to, żeby na wysokim poziomie, z wielką swadą, z wielką inteligencją prowadzić dyskusję na temat przyszłości kobiet i naszego kraju, to chcę wam powiedzieć, Lewica jest kobietą, kobieta właśnie będzie reprezentowała Lewicę, bo dla nas kobiety są naprawdę ważne - powiedział.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO

Autor:js / prpb