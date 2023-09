Kontrole skarbówki mają omijać pikniki wyborcze, by zadbać o "pozytywną atmosferę"

Kontrolerzy skarbówki mają omijać pikniki i imprezy z udziałem polityków, by nie psuć atmosfery wyborczej. - Wszystko dlatego, że politycy PiS wściekli się, gdy inspektorzy wręczyli wysoki mandat komuś, kto sprzedał coś bez paragonu - mówią nasze źródła w Krajowej Administracji Skarbowej. Ministerstwo Finansów przekonuje, że wytyczne w tej sprawie są elementem "długookresowej strategii".

Jak każdego lata kontrolerzy fiskusa ruszyli w teren, by sprawdzać, czy sprzedawcy wystawiają paragony. Operacja, która ma ograniczyć szarą strefę, czyli unikanie podatków, ma mało pomysłowy kryptonim "Lato 2023". Tym razem przebiega jednak inaczej niż ta o kryptonimie "Lato 2022" czy "Lato 2021". Według informatorów, którzy zgłosili się do redakcji tvn24.pl, kontrole mają omijać pikniki i imprezy z udziałem polityków.

- Ktoś na takiej imprezie otrzymał w lipcu wysoki mandat, bo nie wydał paragonu. Rozdzwoniły się telefony od wściekłych polityków PiS do naszych szefów. Ci zaś zorganizowali specjalną naradę, by sytuacja się nie powtórzyła - mówi pracownik resortu, prosząc o zachowanie anonimowości.

"Uwaga - rok wyborczy"

Inny z naszych rozmówców przekazał nam pisemny dowód na to, że pracownicy fiskusa rzeczywiście w specjalny sposób mają traktować imprezy z udziałem polityków. Poniżej instrukcja, którą otrzymali wszyscy pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w województwie lubuskim. Kluczowy akapit zatytułowany jest "Uwaga - rok wyborczy".

"Ze względu na trwający 'rok wyborczy' należy spodziewać się, że tego rodzaju imprezy plenerowe w pewnym stopniu będą wykorzystywane przez kandydujących do autoprezentacji w kampanii wyborczej. Wobec powyższego, w trosce o zachowanie pozytywnej atmosfery wyborczej uprzejmie proszę, aby każdorazowo przed wszczęciem działań kontrolnych sprawdzać, czy na danej imprezie odbywa się (bądź zaplanowano) występ kandydujących polityków. W przypadku potwierdzenia takich sytuacji, sugeruje się, aby działania kontrolne podejmować tylko w przypadku sprawdzonych informacji o nielegalnej dystrybucji alkoholu w tym miejscu" - brzmi instrukcja powstała w centrum kompetencyjnym do spraw alkoholu w Lubuskim Urzędzie Celno-Skarbowym.

"Długookresowa strategia"

W tej samej odpowiedzi urzędnicy z biura prasowego wskazali, że “w przeszłości operacje służby celno-skarbowej spotykały się z negatywnym odbiorem społecznym i medialnym”. Jako dowód załączyli link do materiału "Faktów" TVN, który został wyemitowany sześć lat temu.

"Mała szkodliwość społeczna"

- Obecni na naradzie szefowie wrócili do swoich jednostek i w taki sposób przekazali to kontrolerom, którzy ruszają w teren. W mojej karierze pierwsze słyszę, by zgodne z prawem było odstąpienie od ukarania osoby, która sprzedaje bez paragonu, czyli działa w szarej strefie - mówi urzędnik z jednego z oddziałów terenowych KAS.