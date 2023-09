Pracownik telewizji rządowej zakłócił konferencję Donalda Tuska

Opozycja w telewizji rządowej

Zaznaczył, że "mamy jednak sam środek kampanii wyborczej". - Zobaczyliśmy, jak wielkie wrażenie na polskiej opinii publicznej zrobiło orędzie marszałka Senatu, marszałka Grodzkiego, który ma to ustawowe prawo raz na jakiś czas wystąpić z orędziem w telewizji publicznej. I powiedział kilka słów prawdy na temat tego, co działo się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na temat afery wizowej. Miliony Polek i Polaków, które na co dzień mają dostęp tylko do "informacji", do propagandy wytwarzanej w tej fabryce kłamstw, dowiedziało się dzięki temu orędziu o kilku zasadniczych faktach - mówił szef PO.

Zakłócona konferencja prasowa

Tusk: zdecydowaliśmy się, żeby nasi posłowie uczestniczyli w programach telewizji rządowej

- My i tak nie ustąpimy. Nawet jeśli płatni propagandyści telewizji rządowej będą nam przeszkadzać, będą zakłócać, będą rozwalać konferencję prasową opozycji, my i tak nie ustąpimy. A ten człowiek, podobnie jak jego mocodawcy, będzie odpowiadał karnie za to, co robi, także dzisiaj. To mogę wam państwu obiecać - mówił Tusk. - Mogę jeszcze raz tylko państwa zapewnić, że my z naszą informacją dotrzemy do wyborców, niezależnie od starań funkcjonariuszy telewizji rządowej - dodał.