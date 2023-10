"To są rzeczy kluczowe", "mamy to uzgodnione". Opozycja o współpracy po wyborach

Jeśli opozycja wygra wybory, będziemy musieli od pierwszego dnia zacząć planować demokratyczne przejmowanie władzy w Polsce, a więc wyznaczyć, kto za jaki sektor chce odpowiadać - mówił w piątek Szymon Hołownia. - Około 90 procent nas łączy i mamy to uzgodnione - przekonywał w rozmowie z reporterką TVN24 poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Wymienił listę "kluczowych rzeczy", które nowy rząd będzie musiał zrobić w pierwszych 100 dniach. Anna-Maria Żukowska z Lewicy zaznaczyła z kolei, że "nie będzie teraz opowiadać kto będzie ministrem w jakim ministerstwie". - Chcemy wygrać z PiS-em, wygrać z Konfederacją po to, żeby móc o tym rozmawiać, ale od poniedziałku - zastrzegła.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez pracownię Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 respondenci zostali zapytani: Jaki rząd chciał(a)by Pan(i), aby powstał po wyborach?". 51 procent ankietowanych wskazało na "rząd ugrupowań opozycyjnych, czyli Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi, i Lewicy". Opcję "rząd Zjednoczonej Prawicy (PiS)" wybrało 34 procent respondentów.

- Jeżeli taki będzie werdykt wyborców, my będziemy musieli od pierwszego dnia zacząć planować demokratyczne przejmowanie władzy w Polsce, a więc wyznaczyć, kto za jaki sektor chce odpowiadać, czym się zajmować, kto to powinien być - mówił w piątek na wiecu wyborczym w Warszawie jeden z liderów Trzeciej Drogi Szymon Hołownia.

Kropiwnicki: około 90 procent nas łączy i mamy to uzgodnione

Dla opozycji kluczowe sprawy to kwestie gospodarcze i naprawa praworządności, co stanowi warunek otrzymania przez Polskę unijnych pieniędzy z KPO - relacjonowała reporterka TVN24. Jak dodała, politycy opozycji w rozmowach z nią podkreślają też, że jednym z priorytetów nowego rządu, jeśli uda się odsunąć PiS od władzy, będą prawa kobiet.

- Można powiedzieć, że około 90 procent nas łączy i mamy to uzgodnione - powiedział poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Jak wyjaśnił, "do tej puli zaliczamy środki europejskie, relacje z Unią Europejską, praworządność, prawa kobiet, szalenie istotne, które da się szybko uporządkować, edukację, porządek w szkołach, podwyżki dla nauczycieli i ekologię". - To są rzeczy kluczowe, które rząd musi zrobić w tych najbliższych 100 dniach. I tu mamy porozumienie co do głównych kierunków - zapewniał polityk.

Podkreślał, że jest "szalenie ważne, żeby Koalicja Obywatelska była pierwsza na mecie". - To będzie się rozstrzygało w najbliższych dniach. Ja się cieszę, że nasi koalicjanci są bezpieczni - dodał.

Gospodarka, inflacja, KPO

O pierwsze zadania dla potencjalnego nowego rządu reporterka TVN24 pytała także Pawła Zalewskiego i Ryszarda Petru z Trzeciej Drogi.

- Zmiana polityki gospodarczej, rozpoczęcie walki z inflacją, rozpoczęcie działań racjonalizujących politykę, bardzo dokładna analiza budżetu. To będzie pierwsze zadanie przyszłego rządu i tutaj powinny pójść pierwsze siły tak, aby budżet, dopasowany do naszego programu, ale także do możliwości kraju, na przyszły rok był szybko uchwalony - wymieniał Zalewski.

Petru z kolei wskazał na Krajowy Plan Odbudowy. - Tu jest pełny konsensus ze wszystkimi - przypomniał. - Powrót na łono krajów Unii Europejskiej, czyli współpraca, praworządność, odpolitycznienie armii - dodał.

Zalewski i Petru o pierwszych zadaniach dla potencjalnego nowego rządu TVN24

Lewica o "punktach stycznych"

Anna-Maria Żukowska z Lewicy wskazała, że jej ugrupowanie "nie dzieli skóry na niedźwiedziu". - Więc nie będziemy teraz opowiadać kto będzie ministrem w jakim ministerstwie. My chcemy wygrać z PiS-em, wygrać z Konfederacją po to, żeby móc o tym rozmawiać, ale od poniedziałku - zaznaczyła. - Wierzę, że tak będzie. Myślę, że tak będzie, że ta szansa jest duża - dodała.

- Jakie są punkty styczne? Oczywiście, to moja dziedzina, praworządność. Tutaj wspólnie z Koalicją Obywatelską klub parlamentarny Lewicy złożył ustawę autorstwa Stowarzyszenia Iustitia. W związku z tym, tutaj się na pewno dogadamy - mówiła. - Inne sprawy to odpolitycznienie mediów publicznych, odpartyjnienie ich. To rzecz, za którą się zabierzemy niebawem po wyborach. Myślę, że nie ma tutaj nieporozumienia - zapewniła.

Żukowska: chcemy wygrać z PiS-em, z Konfederacją po to, żeby móc o rozmawiać o posadach, ale od poniedziałku TVN24

