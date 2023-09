Prof. Bachmann: To nie jest polityka kierowana przeciwko Niemcom. Ma zdyskredytować polską opozycję

To najbadziej demagogiczna kampania wyborcza od 1989 roku - mówił w "Rozmowie Piaseckiego: czas decyzji" profesor Klaus Bachmann, historyk, politolog z SWPS. Odnosząc się do antyniemieckiej retoryki w kampanii, ocenił, że "to nie jest polityka, która jest skierowana przeciwko Niemcom". - Ona też Niemcom specjalnie nie szkodzi. To jest polityka, która jest skierowana do tego, żeby zdezawuować, czy zdyskredytować polską opozycję - powiedział.

Profesor Klaus Bachmann, historyk, politolog z SWPS odniósł się we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego: czas decyzji" do trwającej kampanii wyborczej. Ocenił, że to jest "najbardziej demagogiczna kampania, którą pamięta". - A pamiętam wszystkie od 1989 roku - dodał.

- Koń, jaki jest, każdy widzi - powiedział Bachmann. Jego zdaniem jest "bardzo dużo kłótni o nic właściwie". - Nie ma żadnej kłótni o te sprawy, które faktycznie byłyby warte przedyskutowania przy takiej okazji - mówił.

Bachmann: ta polityka Niemcom specjalnie nie szkodzi

Prof. Bachmann zapytany został, czy kiedy pan patrzy na to, jak figura Niemca i niemieckości jest obecna w polskiej kampanii wyborczej, to myśli, że to jest naturalna cena, jaką płacimy za polsko-niemieckie historyczne doświadczenia z ostatniego stulecia.

- Nie, myślę, że to akurat nie ma nic wspólnego z tym - stwierdził. Bachmann ocenił, że "to nie jest polityka, która jest skierowana przeciwko Niemcom". - Ona też Niemcom specjalnie nie szkodzi. To jest polityka, która jest skierowana do tego, żeby zdezawuować, czy zdyskredytować polską opozycję - mówił.

Dopytywany był następnie, dlaczego Niemcy są tą figurą, do której się rządzący odwołują, i w którą postanawiają, jak w "laleczkę voodoo", wbijać kolejne szpileczki. - Myślę, że to się wiąże z tym, że to jest temat, którym można poruszać, albo przynajmniej, powiedzmy sobie, liderzy PiS-u wierzą w to, bo nie wszystko, w co oni wierzą odnośnie własnego elektoratu faktycznie takie jest, ale wierzą w to, że pewną część żelaznego elektoratu PiS można w ten sposób poruszać - powiedział gość TVN24.

Autor:js//mm

Źródło: TVN24