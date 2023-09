Dodatkowy kandydat opozycji do Senatu zarejestrowany. Zgorzelski: PKW uznała nasze argumenty

czytaj dalej

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata w sprawie przedłużenia zakazu importu ukraińskiego zboża. - Przeznaczyliśmy znaczne środki i wsparcie, aby zapewnić, by eksport zbóż z Ukrainy był możliwy tam, gdzie jest potrzebny. Zapewniamy wsparcie rolnikom z Unii Europejskiej - przekonywał unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. - Proszę powiedzieć, czy walczy pan o embargo? - zwrócił się do niego Andrzej Halicki z PO. Do Strasburga przybył też lider Agrounii Michał Kołodziejczak, który także chciał zadać komisarzowi to samo pytanie. Odpowiedzi się nie doczekał. Stwierdził, że Wojciechowski uciekł "od gradu pytań" w tej sprawie.