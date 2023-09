Wybory 2023. Kto w okręgu wałbrzyskim powalczy o mandat posła

Wybory 2023. Kandydaci Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu - okręg nr 2

Wybory 2023. Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmu - okręg nr 2

Wybory 2023. Kandydaci Nowej Lewicy do Sejmu - okręg nr 2

Wybory 2023. Kandydaci PiS do Sejmu - okręg nr 2

Pierwsze miejsce na liście PiS uzyskał Marcin Gwóźdź , poseł na Sejm z Ząbkowic Śląskich. To była jego pierwsza kadencja. Studiował na Politechnice Wrocławskiej i Politechnice Poznańskiej. W Sejmie uczestniczył w ponad 99 procent głosowań, należy do Komisji ds. Unii Europejskiej, Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. W delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy pełni funkcję zastępcy przedstawiciela.

Dworczyk stracił posadę szefa kancelarii premiera po tak zwanej aferze mailowej . Wówczas, w czerwcu 2021 roku z jego prywatnej skrzynki wyciekły do internetu maile. Dotyczyły PR-owych akcji wobec przeciwników rządu, załatwiania posad dla krewnych i znajomych, ale także obronności państwa z poufnymi danymi. Prokuratura prowadzi w tej sprawie trzy postępowania, dotyczące między innymi "przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych wykorzystujących prywatne skrzynki do spraw służbowych".

Również w 2021 na światło dzienne wypłynęło nagranie rozmowy działaczy PiS . Wówczas szefem tamtejszych struktur partii był właśnie Michał Dworczyk. Na nagraniu słychać, jak działacze oceniają swoje ugrupowanie. - K***a, tacy sami ludzie jesteśmy i tacy sami jak ci z Platformy czy w SLD, niczym się nie różnimy. Każdy jest pazerny, każdy by chciał coś i tylko różnimy się szefami, którzy, k...a, mają jakieś tam wiesz... Bo Kaczyński dla mnie to jest wzór i tyle. Ja jestem kaczysta, nie PiS-owiec - mówił Janusz Czyż, jeden z ówczesnych działaczy PiS.

Listę zamyka Maciej Badora, wałbrzyski adwokat i poseł od 2015 roku. W tym czasie raz wystąpił na posiedzeniu Sejmu, brał udział w niemal 100 procent głosowań. Należy do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego. Nie należy do żadnej delegacji parlamentarnej ani zespołu parlamentarnego.