Wybory 2023. Kto w okręgu tarnowskim powalczy o mandat posła

Władysław Kosiniak-Kamysz, nazwany niegdyś przez żonę "tygrysem", walczy w tych wyborach o być albo nie być w polskiej polityce. Po 15 października może być kandydatem na wicepremiera albo zostać strąconym z funkcji przewodniczącego PSL, jeśli nie uda mu się wprowadzić tej partii do Sejmu. W okręgu wokół Tarnowa, Bochni, Brzeska i Wieliczki zdobył cztery lata temu 33 tysięcy głosów. Indywidualnie ma na pewno szansę na więcej. I jeśli Trzecia Droga przekroczy próg wyborczy, to możliwe, że podbierze PiS-owi jakiś mandat w okręgu nr 15.

To jeden z tych rejonów, w których walka opozycji z PiS-em jest bardzo trudna. Siedem na dziewięć mandatów padło tu cztery lata temu łupem partii rządzącej. Zjednoczona Prawica miała tu taką przewagę, że mandat zdobył nawet Piotr Sak, który nie uzbierał nawet 10 tys. głosów. Ale jest o co walczyć, bo różnice były nieduże. Blisko drugiego mandatu była Koalicja Obywatelska, niewiele też brakowało, by posłem został kandydat Konfederacji.

Wybory 2023. Kandydaci Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu - okręg nr 15

Z jedynką startuje Piotr Bakun, rolnik, przedsiębiorca, ale także absolwent studiów doktoranckich PAN. Co ciekawe, Bakun jest członkiem i zarazem prezesem partii Bezpartyjni, której nie należy mylić z partią Bezpartyjni Samorządowcy, z list której startuje właśnie do Sejmu. W swojej partii Bezpartyjni Bakun zasiada we władzach m.in. z 81-letnim Zbigniewem Witaszkiem, dawniej posłem Samoobrony, właścicielem zajazdu "U Witaszka" pod Nowym Dworem Mazowieckim, związanym na różnych etapach politycznej kariery także z PSL i z Konfederacją.

Wybory 2023. Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmu - okręg nr 15

Tutaj jedynka mogła być tylko jedna: Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes PSL, kandydat tej partii w ostatnich wyborach prezydenckich. Postawił wszystko na jedną kartę. Związał się z ugrupowaniem Szymona Hołowni, z którym zawiązał koalicję zmuszoną do przekroczenia 8-procentowego progu wyborczego. Jeśli to się uda, szanse opozycji na przejęcie władzy z rąk PiS są bardzo duże. Gdyby Trzeciej Drogi miało w Sejmie jednak zabraknąć, w praktyce oznacza to trzecią kadencję partii Jarosława Kaczyńskiego.

Z dwójką startuje radny Tarnowa z Trzeciej Drogi Piotr Górnikiewicz.

Wybory 2023. Kandydaci Nowej Lewicy do Sejmu - okręg nr 15

Liderem będzie Jacek Jabłoński, współprzewodniczący Nowej Lewicy w Tarnowie, współorganizator protestów w obronie praw kobiet, inicjator dofinansowania zabiegów in vitro z budżetu Tarnowa. Drugie miejsce to pielęgniarka Dorota Kocoń, a trzecie Jan Skiba, inżynier górnictwa z Brzeska. W tym okręgu jednak Lewicy będzie bardzo trudno nawet o jeden mandat.

Wybory 2023. Kandydaci PiS do Sejmu - okręg nr 15

Tu sytuacja była prosta. Ci, którzy sprawdzili się cztery lata temu, startują ponownie z tych samych albo podobnych miejsc. Ci, którzy się nie sprawdzili, nie startują. Pierwsze trzy miejsca zajmują posłanki: Anna Pieczarka, Józefa Szczurek-Żelazko i Urszula Rusecka. Ta pierwsza cztery lata temu uzyskała znakomity wynik 75 tys. głosów. Przed poprzednimi wyborami była wicemarszałkinią Małopolski. Uważa, że największym błędem PiS jest polityka mieszkaniowa.

Szczurek-Żelazko jest z wykształcenia pielęgniarką, zarządzała ośrodkiem zdrowia w Brzesku, od 2010 r. aktywna w polityce, najpierw w Małopolsce, a od 2015 w Sejmie. Rusecka także zaczynała w samorządzie, w Wieliczce. Posłanką jest od ośmiu lat, a od zeszłego roku pełni funkcje wicerzeczniczki PiS.

Ciekawy będzie los Norberta Kaczmarczyka. Poseł Suwerennej Polski po aferze związanej z weselem na 500 osób, na którym pojawił się "prezent" od brata w postaci wartego 1,5 mln zł traktora, dostał to samo miejsce na liście (nr 10), które cztery lata temu wystarczyło do zdobycia mandatu. Pytanie, czy za aferę dostanie od wyborców czerwoną kartkę, czy nie wpłynie ona na jego wynik.

Wybory 2023. Kandydaci Konfederacji do Sejmu - okręg nr 15

Jedynka to Karol Pęczek. Młody (rocznik 1995) polityk na mapie Konfederacji jest najbliżej Konrada Berkowicza (dyrektor jego biura poselskiego) i Sławomira Mentzena (członek rady krajowej Nowej Nadziei). Jest liderem klubu Konfederacji w Tarnowie.

Wybory 2023. Kandydaci KO do Sejmu - okręg nr 15

Z jedynką po raz kolejny startuje Urszula Augustyn. Kiedyś dziennikarka związana z mediami katolickimi, od 2005 nieprzerwanie posłanka Platformy Obywatelskiej. W 2014 r. w rankingu "Polityki" wśród dziesięciu najlepszych parlamentarzystów. Ekspertka w dziedzinie edukacji.

Dla KO każdy mandat powyżej jednego będzie we wschodniej Małopolsce krokiem do przodu. Szansę ma na pewno umieszczony na "dwójce" Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa dość dobrze oceniany przez mieszkańców.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Piotr Kozanecki

Źródło: tvn24.pl