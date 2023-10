Wybory 2023. Kto w okręgu sosnowieckim powalczy o mandat posła

W okręgu nr 32 cztery lata temu walka o głosy była wyrównana. W samym Sosnowcu w 2019 roku PiS poparło 33,53 procent wyborców, a KO 30,88 procent. W 2015 roku zaś był tutaj remis - po 27 proc. Przechylenie szali przez jedno z ugrupowań może być trudne, bo na listach kandydatów nie ma niespodzianek - pierwsze miejsca głównych komitetów zajmują te same osoby co cztery lata temu. Listę PiS otwiera wieloletnia posłanka Ewa Malik, a z pierwszego miejsca KO kandyduje poseł Wojciech Saługa, regionalny szef partii. Na czele listy Nowej Lewicy tak samo jak cztery lata temu stanął wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Wybory 2023. Kandydaci Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu - okręg 32

Wybory 2023. Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmu - okręg 32

Wybory 2023. Kandydaci Nowej Lewicy do Sejmu - okręg 32

Z dwójką kandyduje poseł Nowej Lewicy Rafał Adamczyk , pochodzący z Będzina. To samorządowiec i urzędnik. W 2014 bez powodzenia kandydował do Rady Powiatu Będzińskiego, udało mu się to osiągnąć w 2018 roku, a później został wiceprezydentem Będzina. W 2019 roku startował z powodzeniem w wyborach parlamentarnych także z drugiego miejsca i dostał 12 148 głosów poparcia.

Wybory 2023. Kandydaci PiS do Sejmu - okręg 32

Listę PiS do Sejmu z okręgu 32 otwiera posłanka i doradczyni polityczna premiera Mateusza Morawieckiego Ewa Malik, pochodząca z Sosnowca. Od początku lat 90. należała do Porozumienia Centrum, następnie przystąpiła do Prawa i Sprawiedliwości. Posłanką jest od 2005 roku, w wyborach w 2019 roku została ponownie wybrana do Sejmu, otrzymując 46 773 głosy.