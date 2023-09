Wybory 2023. Kto w okręgu sieradzkim powalczy o mandat posła

Okręg 11 - sieradzki - obejmuje powiaty kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolskie i zgierski. Podczas wyborów w 2019 roku uprawionych do głosowania było ponad 760 tysięcy mieszkańców. Do zdobycia jest 12 mandatów poselskich.

Wybory 2023. Kandydaci Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu - okręg nr 11

Wybory 2023. Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmu - okręg nr 11

Wybory 2023. Kandydaci Nowej Lewicy do Sejmu - okręg nr 11

Wybory 2023. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu - okręg nr 11

Wybory 2023. Kandydaci Konfederacji do Sejmu - okręg nr 11

Wybory 2023. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Sejmu - okręg nr 11

Plany PiS o uzyskaniu aż 7 mandatów chcą pokrzyżować posłowie Koalicji Obywatelskiej: Cezary Tomczyk i Agnieszka Hanajczyk, odpowiednio pierwsze i drugie miejsce na liście KO. Tomczyk to jeden z liderów Platformy Obywatelskiej, były rzecznik rządu i przewodniczący klubu parlamentarnego KO. I chociaż na co dzień łatwiej spotkać go w Warszawie, to przed wyborami jest zawsze aktywny w okręgu sieradzkim, z którego już czterokrotnie dostał się do Sejmu. Druga na liście znalazła się Agnieszka Hanajczyk, która nieprzerwanie od 2007 roku zasiada w Sejmie. Z trzeciego miejsca startuje natomiast powiatowy radny Tomasz Ziółkowski ze Zduńskiej Woli.