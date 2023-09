Wybory 2023. Kto w okręgu poznańskim powalczy o mandat posła

W Poznaniu od lat najlepszy wynik w wyborach do Sejmu zdobywa kandydat z listy Platformy Obywatelskiej. I nic nie wskazuje na to, by tym razem miało być inaczej. Można stawiać dolary przeciwko orzechom, że najlepszy wynik "wykręci" lider listy – Adam Szłapka z Nowoczesnej. Walka toczy się raczej o to, czy KO sięgnie po ponad połowę mandatów.

W okręgu poznańskim obejmującym Poznań i powiat poznański do zdobycia jest 10 mandatów poselskich.

W poprzednich wyborach parlamentarnych mandat poselski z okręgu wyborczego nr 39 (Poznań) uzyskało pięcioro kandydatów KO: Waldy Dzikowski, Rafał Grupiński, Joanna Jaśkowiak, Franciszek Sterczewski oraz Adam Szłapka. Trzy mandaty przypadły PiS, uzyskali je: Jadwiga Emilewicz, Bartłomiej Wróblewski i Szymon Szynkowski vel Sęk. Dwa mandaty zdobyła Lewica - posłankami zostały Katarzyna Kretkowska i Katarzyna Ueberhan.

Wybory 2023. Kandydaci Bezpartyjnych Samorządowców - okręg nr 39

Z pierwszego miejsca w okręgu poznańskim startuje Tomasz Jeger, prezes Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Wybory 2023. Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmu - okręg nr 39

Liderką listy jest Ewa Schädler, przedsiębiorczyni. Za nią znalazł się Jacek Tomczak, który w sejmowych ławach zasiada od 2005 roku. Najpierw dostawał się do Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, później z Platformy Obywatelskiej a ostatnio z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeśli Trzecia Droga zdobędzie dwa mandaty, to niemal na pewno trafią one w ręce tej dwójki.

Wybory 2023. Kandydaci Nowej Lewicy do Sejmu - okręg nr 39

Cztery lata temu Lewicy udało się rzutem na taśmę zdobyć dwa mandaty. Teraz chcą to powtórzyć. O mandaty ponownie powalczą Katarzyna Ueberhan (nr 1) i Katarzyna Kretkowska (nr 2).

Czarnym koniem na liście może być polsko-białoruska aktywistka Jana Shostak (nr 11). W Polsce przebywa od 13 lat, przyjechała tu na studia. Jako swój sukces polityczny w Polsce wymienia systemową zmianę, która pozwoliła na to, by osoby z Białorusi, mimo wcześniejszego zakazu, dostały możliwość wjazdu do Polski na wizach turystycznych. - Później udało się również poszerzyć możliwość legalnej pracy w trakcie oczekiwania na uzyskanie ochrony dla nowo przybywających osób i naprawić podłe warunki sanitarne w ośrodkach dla cudzoziemców - wymieniała na prezentacji listy. Apelowała też o "świadomy wybór". - Nie gódźmy się na mniejsze zło i manipulacje. Czytajmy uważnie programy. Poznawajmy poszczególne osoby, a nie numerki na listach, które są rodem z konkursów miss - apelowała Shostak, w przeszłości zresztą... wicemiss województwa zachodniopomorskiego.

Wybory 2023. Kandydaci PiS do Sejmu - okręg nr 39

W Poznaniu PiS walczy o utrzymanie trzech mandatów. Listę otwiera trójka aktualnych posłów. "Jedynką" jest Szymon Szynkowski vel Sęk, minister do spraw Unii Europejskiej.

Drugie miejsce otrzymał Bartłomiej Wróblewski, który był kandydatem na Rzecznika Prawa Obywatelskich, a także jednym posłów podpisanych pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmian przepisów aborcyjnych.

Z trzeciego kandyduje była wicepremier Jadwiga Emilewicz. I ta trójka to zdecydowani faworyci. Zdobycie mandatu przez kogoś innego z listy byłoby dużą sensacją – znaleźli się na niej głównie radni miejscy i z powiatu.

Sondaże jednak wskazują, że może dojść do sytuacji, że dla jednego z obecnych posłów może zabraknąć miejsca w Sejmie.

Wybory 2023. Kandydaci Konfederacji do Sejmu - okręg nr 39

Konfederacja marzy o jednym mandacie. Liderem listy jest Piotr Tuczyński, historyk, działacz Nowej Nadziei. W 2019 roku liderem listy był Jakub Mierzejewski, który zdobył co prawda więcej głosów niż Katarzyna Kretkowska z Lewicy, ale i tak nie dało mu to mandatu.

Wybory 2023. Kandydaci KO do Sejmu - okręg nr 39

Na listach Koalicji Obywatelskiej w porównaniu z 2019 rokiem nastąpiły spore przetasowania. O mandat poselski nie ubiegają się Joanna Jaśkowiak, na którą przed czterema laty zagłosowało najwięcej osób – otrzymała ponad 67 tysięcy głosów oraz weterani PO – Waldy Dzikowski i Rafał Grupiński, którzy zostali przesunięci na listy do Senatu.

Planem minimum dla Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu jest powtórzenie wyniku sprzed czterech lat i zdobycie połowy mandatów z regionu. Sukcesem będzie sięgnięcie po szósty, a może nawet siódmy mandat, co już raz Platformie w Poznaniu się udało.

Listę w Poznaniu otwiera lider Nowoczesnej – Adam Szłapka. Na drugim miejscu znalazła się Katarzyna Kierzek-Koperska, była wiceprezydent Poznania z ramienia Nowoczesnej, aktualnie należąca do Platformy Obywatelskiej.

Za nimi znaleźli się aktualni senatorowie - Marcin Bosacki, przewodniczący grupy senatorów Koalicji Obywatelskiej oraz Jadwiga Rotnicka, senator od 2007 roku.

Piąte miejsce przypadło szefowi poznańskich struktur PO – Bartoszowi Zawiei. Szóste – radnej powiatu Tatianie Sokołowskiej.

Z dziesiątego miejsca do Sejmu ponownie próbuje dostać się Franciszek Sterczewski. W 2019 roku aktywista, społecznik i organizator m.in. Łańcuchów Światła w obronie niezawisłości sądów, dostał się do Sejmu z ostatniego miejsca. Jako poseł zasłynął m.in. z próby przedarcia się przez kordon służb na granicy polsko-białoruskiej, by przekazać migrantom siatkę z jedzeniem oraz z zatrzymania przez policję podczas nocnej jazdy rowerem, kiedy odmówił przebadania alkomatem. Policjanci twierdzili, że czuć było od niego woń alkoholu.

Ostatnie miejsce przypadło Grzegorzowi Ganowiczowi, wieloletniemu przewodniczącemu Rady Miasta Poznania, który od lat cieszył się olbrzymim poparciem w wyborach samorządowych. W latach osiemdziesiątych był jedną z osób z "Solidarności", które malowały na ścianach hasła wyśmiewające komunistyczny system.

Autor:Filip Czekała

Źródło: TVN24