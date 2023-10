Wybory 2023. Kto na Podlasiu powalczy o mandat posła

Spadochroniarze na jedynkach PiS i Konfederacji. Wiceminister przesunięty z pozycji lidera aż na szóste miejsce. Bez zmian na jedynce Lewicy i bez większych zaskoczeń na liście Koalicji Obywatelskiej. Szef partii startujący do Sejmu z rodzinnego miasta i żona zastępująca męża jako kandydata do Senatu. Tak można podsumować podlaskie listy w wyborach do parlamentu.

Okręg wyborczy, który w wyborach do Sejmu obejmuje całe województwo podlaskie ma numer 24. Do wzięcia jest tu 14 mandatów. To region, gdzie zdobycie mandatu wymaga względnie niewielkiej liczby głosów. Cztery lata temu na PiS zagłosowało na Podlasiu 270 tysięcy ludzi, co przełożyło się na osiem miejsc w Sejmie - ponad połowę z całego okręgu. W Warszawie 580 tysięcy głosów oddanych na KO dało tylko jeden mandat więcej. To jeden z najtrudniejszych dla KO regionów, ale sporo namieszać może wejście do gry Szymona Hołowni, który pochodzi z Białegostoku.

t

Z listy Koalicji Obywatelskiej jako jedynka wystartuje szef podlaskich struktur Platformy Obywatelskiej – syn prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego - poseł Krzysztof Truskolaski, który cztery lata temu dostał się do Sejmu z drugiego miejsca. Zdobył wtedy ponad 37 tysięcy głosów, co było trzecim wynikiem w województwie po Dariuszu Piontkowskim i Jarosłowie Zielińskim, którzy startowali z list PiS.

Wybory 2023. Kandydaci Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu - okręg nr 24

Na miejscu pierwszym Piotr Koszarek, samorządowiec z 10-letnim doświadczeniem. Na dwójce Grzegorz Sznel, a na pozycji trzeciej Paulina Czarnowska.

Wybory 2023. Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmu - okręg nr 24

Lokomotywą Trzeciej Drogi (pełna nazwa KW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni) w woj. podlaskim jest natomiast, urodzony w Białymstoku, lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Na drugą pozycję przesunęła się natomiast jedynka Polskiego Stronnictwa Ludowego z 2019 roku, czyli poseł Stefan Krajewski, przewodniczący PSL w regionie, który jako jedyny z tej listy zdobył wtedy mandat. Na liście, podobnie jak cztery lata temu, znalazł się też były marszałek województwa w ramienia ludowców – Jerzy Leszczyński, który w 2019 kandydował z czwartej pozycji, a obecnie jest ostatni na liście.

Wybory 2023. Kandydaci Nowej Lewicy do Sejmu - okręg nr 24

O niespodziankach trudno natomiast mówić jeśli chodzi o listę Nowej Lewicy. Jedynką, tak jak i cztery lata temu, jest poseł Paweł Krutul, który w 2019 roku startował z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tylko on dostał się z tej listy do Sejmu.

Zwraca natomiast uwagę nieobecność na liście Katarzyny Rosińskiej, która latem 2019 roku organizowała pierwszy w Białymstoku marsz równości.

Wybory 2023. Kandydaci PiS do Sejmu - okręg nr 24

Spore zaskoczenie można zaś odnotować na listach PiS. Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, który cztery lata temu startował z pierwszego miejsca, obecnie znajduje się na miejscu szóstym. Na jedynce uplasował się natomiast spadochroniarz – minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Jacek Sasin: jesteśmy zgodną drużyną, która doprowadzi do tego, że kierunek, który Polska przyjęła osiem lat temu będzie kontynuowany TVN24

Z osób, które cztery lata temu dostały się do Sejmu z list PiS, w tym roku nie wystartują Lech Kołakowski, Aleksandra Szczudło (obecnie Aleksandra Łapiak) i Jacek Żalek. Ten ostatni złożył w marcu dymisję z funkcji wiceministra funduszy i polityki regionalnej po aferze związanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Podobnie jak cztery lata temu, na liście PiS znaleźli się też białostoccy radni miejscy z tego klubu. W 2019 roku była to Alicja Biały oraz Tomasz Madras (który obecnie jest wicewojewodą podlaskim), natomiast teraz – Katarzyna Siemieniuk i Henryk Dębowski (przewodniczący klubu PiS w radzie miasta).

Wybory 2023. Kandydaci Konfederacji do Sejmu - okręg nr 24

Podobnie jak na listach PiS, spadochroniarz otwiera też listę Konfederacji. To poseł Krzysztof Bosak - jeden z liderów Konfederacji oraz kandydat na prezydenta w ostatnich wyborach. Cztery lata temu jedynką na podlaskiej liście Konfederacji również był zresztą spadochroniarz – Robert Winnicki, były prezes i współtwórca Ruchu Narodowego, który jako jedyny zdobył wtedy mandat. W nadchodzących wyborach (jak stwierdził, z powodu złego stanu zdrowia) nie będzie jednak kandydował.

Na liście Konfederacji znalazł się natomiast (z numerem piątym) Stanisław Derehajło - szef podlaskich struktur Porozumienia, który do czasu, gdy Porozumienie współtworzyło Zjednoczoną Prawicę, był wicemarszałkiem województwa. Podczas konferencji prasowej, na której Krzysztof Bosak prezentował kandydatów, Derehajło stwierdził, że nadal pozostaje w Porozumieniu i jest wierny regionowi, z którego pochodzi.

Niespodzianką na liście Konfederacji jest również, startujący z ostatniego miejsca, Dariusz Wasilewski – były radny miejski, a przed laty jeden z współzałożycieli białostockiej Młodzieży Wszechpolskiej, uczestnik turniejów husarskich oraz orędownik postawienia w stolicy Podlasia pomnika Romana Dmowskiego.

Wybory 2023. Kandydaci KO do Sejmu - okręg nr 23

W 2019 roku jedynką KO w Podlaskiem był poseł Robert Tyszkiewicz, ówczesny szef regionu, który teraz kandyduje z numerem trzy.

Na obecnej liście KO mamy też reprezentację białostockiego magistratu. Startują wiceprezydenci: Zbigniew Nikitorowicz (z numerem dziewięć) i Adam Musiuk (jest "dziesiątką"). Ten pierwszy ubiegał się cztery lata temu bez powodzenia o mandat senatora z list KO. Drugi nie startował. Na początku 2019 roku został wiceprezydentem, po tym jak był radnym miejskim, współpracującego z KO, Forum Mniejszości Podlasia.

Z numerem siódmym z list KO startuje zaś - odwołujący się do do środowisk prawosławnych i mniejszości białoruskiej - polityczny weteran Eugeniusz Czykwin, który cztery lata temu był trzecim (razem z Robertem Tyszkiewiczem i Krzysztofem Truskolaskim) kandydatem KO, który dostał się do Sejmu.

Na drugim miejscu listy startuje Alicja Łepkowska-Gołaś, wiceprzewodnicząca struktur PO w Łomży. Na ostatnim miejscu znalazł się natomiast dziennikarz i radiowy komentator sportowy Jerzy Kułakowski.

W wyborach w województwie podlaskim startują też komitety: Bezpartyjni Samorządowcy, Normalny Kraj, Polska Jest Jedna, Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, RDIP.

Lista wszystkich kandydatów na posłów dostępna jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:tm

Źródło: tvn24.pl