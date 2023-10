Wybory 2023. Kto w okręgu płockim powalczy o mandat posła

W okręgu wyborczym numer 16 obejmującym część województwa mazowieckiego KO będzie chciała poprawić wynik sprzed czterech lat, gdy uzyskała zaledwie dwa mandaty, przy sześciu PiS. Lokomotywą na liście KO jest ponownie Marcin Kierwiński, natomiast listę PiS otwiera minister sportu Kamil Bortniczuk. Piotr Zgorzelski to z kolei "jedynka" Trzeciej Drogi, Nowa Lewica postawiła na Paulinę Piechnę-Więckiewicz, a Konfederacja na Pawła Usiądka.

Cztery lata temu PiS zdobyło o ponad 130 tysięcy głosów więcej od KO, co przełożyło się na sześć mandatów dla: Anny Cicholskiej, Macieja Małeckiego, Marka Opioły, Jacka Ozdoby, Łukasza Szumowskiego i Macieja Wąsika.

Koalicja Obywatelska uzyskała dwa mandaty dla: Elżbiety Gapińskiej i Marcina Kierwińskiego. Z SLD wszedł do Sejmu Arkadiusz Iwaniak, z PSL Piotr Zgorzelski.

Wybory 2023. Kandydaci Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu - okręg nr 16

Wybory 2023. Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmu - okręg nr 16

Pochodząca z Ciechanowa Marta Cienkowska to "dwójka" Trzeciej Drogi. Z wykształcenia jest politolożką i menedżerką kultury. W Sejmie chce się skupić na wyrównaniu szans mieszkanek i mieszkańców mniejszych miast i wsi, poprawie warunków dla małych przedsiębiorców oraz wspieraniu środowisk związanych z kulturą.

Wybory 2023. Kandydaci Nowej Lewicy do Sejmu - okręg nr 16

Nowa Lewica postawiła na Paulinę Piechnę-Więckiewicz z Warszawy. 39-latka ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Wywodzi się ze środowiska Federacji Młodych Socjaldemokratów. Od 2001 do 2017 roku należała do SLD.

Piechna-Więckiewicz była przez trzy kadencje warszawską radną. Trzykrotnie próbowała dostać się do Sejmu, jednak bezskutecznie. W 2019 roku dołączyła do partii Wiosna Roberta Biedronia i otrzymała jedynkę na mazowieckiej liście w wyborach do Parlamentu Europejskiego.