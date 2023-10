Wybory 2023. Kto w okręgu opolskim powalczy o mandat posła

W okręgu wyborczym numer 21 do zdobycia jest 12 mandatów do Sejmu. W 2019 r. zdecydowanym zwycięzcą w okręgu okazał się startujący z jedynki Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński, uzyskując 40 022 głosy. W tegorocznych wyborach miejsca lidera na liście KO musiał ustąpić Tomaszowi Siemoniakowi. Wszyscy będą czekać na wynik Pawła Kukiza, który stanął po stronie PiS.

Wybory 2023. Kandydaci Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu - okręg nr 21

Wybory 2023. Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmu - okręg nr 21

Numerem jeden jest Adam Gomoła , działacz społeczny, ekonomista i przedsiębiorca. Ma 24 lata i jest najmłodszym liderem listy w wyborach do Sejmu. Mieszka w Gogolinie. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość. Obronił tytuł magistra politologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Numer dwa to Marcin Oszańca , dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, a także członek Rady Naczelnej PSL.

Wybory 2023. Kandydaci Lewicy do Sejmu - okręg nr 21

Pierwszą kandydatką Lewicy z Opolszczyzny jest Marcelina Zawisza, od 2019 r. posłanka na Sejm, pierwsza wiceprzewodnicząca Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy. Należy do komisji zdrowia oraz podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego. W 2018 r. znalazła się na liście magazynu Forbes "30 Under 30" w kategorii "Prawo i polityka" za działalność na rzecz praw kobiet. Pochodzi z Katowic, z górniczej rodziny.