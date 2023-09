Wybory 2023. Kto w okręgu krośnieńskim powalczy o mandat posła

W okręgu wyborczym numer 22 obejmującym południowo-wschodnią część województwa podkarpackiego na czołowych miejscach list wyborczych do Sejmu w zasadzie bez roszad i zaskoczeń. Z list PiS i KO o mandaty poselskie powalczą doświadczeni parlamentarzyści - szef KPRM poseł PiS Marek Kuchciński oraz posłanka KO Joanna Frydrych. O mandat posła będzie się też ubiegał burmistrz gminy Ustrzyki Dolne Bartosz Romowicz (Trzecia Droga), wiceprzewodniczący podkarpackiej Nowej Lewicy Łukasz Rydzik (Nowa Lewica) oraz wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego Andrzej Zapałowski (Konfederacja).

Okręg wyborczy nr 22 obejmuje powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki oraz miast na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl. Do zdobycia jest 11 mandatów poselskich.

W 2019 roku 8 mandatów zdobyło PiS, 2 mandaty - KO, a ostatni - PSL.

Wybory 2023. Kandydaci Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu - okręg 22

Listę Bezpartyjnych Samorządowców otwiera prawnik i przedsiębiorca Paweł Frankiewicz. W drugiego miejsca wystartuje ekonomistka Izabela Skolarczyk-Smith. Z trzeciego Józef Żydownik. Cała trójka jest związana z regionem. Frankiewicz to właściciel kopalni kruszywa, Skolarczyk-Smith pochodzi z Rymanowa, a Żydownik był wójtem w Birczy.

Wybory 2023. Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmu - okręg 22

Listę Trzeciej Drogi do Sejmu w okręgu 22 otwiera Bartosz Romowicz, szef podkarpackich struktur Polska 2050 Szymona Hołowni, od 2014 roku burmistrz gminy Ustrzyki Dolne. Do polityki wszedł i przez wiele lat związany był z PSL, był asystentem posła Jana Burego. Romowicz znany jest z jawnego krytykowania rządu Zjednoczonej Prawicy. Zakazał nauczycielom w swojej gminie korzystania z kontrowersyjnego podręcznika do Historii i Teraźniejszości profesora Wojciecha Roszkowskiego.

Z drugiego miejsca wystartuje Dariusz Sobieraj, jeden z liderów Polskiego Stronnictwa Ludowego na Podkarpaciu. Z zawodu lekarz, wieloletni samorządowiec, w przeszłości wiceprzewodniczący sejmiku podkarpackiego.

Z trójki wystartuje reprezentująca Polskę 2050 Szymona Hołowni aktywistka społeczna i ekolożka Magdalena Ludwiczak. Jak czytamy na portalu krosno112.pl, w Sejmie chce być "emisariuszką tych osób, które z różnych przyczyn nie mają takich możliwości".

Wybory 2023. Kandydaci Nowej Lewicy do Sejmu - okręg nr 22

Liderem listy w okręgu numer 22 jest Łukasz Rydzik, wiceprzewodniczący podkarpackiej Nowej Lewicy, od 2020 roku asystent europosła Roberta Biedronia. O mandat posła stara się drugi raz i ponownie z "jedynki". Rydzik znany jest głównie z działania na rzecz legalizacji marihuany. Jest inicjatorem projektu 4krzaki.pl, który walczy o legalność upraw czterech krzaków konopi dla wszystkich obywateli. Protestował też w obronie 69-latka, któremu za uprawę konopi na własny użytek - jak twierdził, w celach leczniczych - groziło 15 lat więzienia.

Z drugiego miejsca wystartuje Gabriel Zajdel, sekretarz podkarpackiej Lewicy. Z trzeciego Wiktoria Barańska z Lewicy Razem, aktywistka zaangażowana w walkę m.in. o prawa osób LGBT, współorganizatorka Marszów Równości.

Wybory 2023. Kandydaci PiS do Sejmu - okręg nr 22

Na czele listy PiS w okręgu krośnieńskim bez niespodzianek. "Jedynką" jest, pochodzący z regionu Marek Kuchciński. To prawdziwy sejmowy weteran, który mandat posła sprawuje od sześciu kadencji. 15 października będzie ubiegał się o siódmą. To też swoisty rekordzista pod innymi względami - w przeciągu czterech ostatnich lat jako poseł ani razu nie stanął na sejmowej mównicy. Może się za to pochwalić wysoką frekwencją w głosowaniach - wziął udział w 99,5 procent z nich.

Kuchciński to "człowiek Kaczyńskiego", od wielu lat wysoko w lokalnych i krajowych strukturach PiS. W latach 2015-2019 pełnił funkcję Marszałka Sejmu, z której zrezygnował latem 2019 roku w atmosferze skandalu po tym, jak dziennikarze ujawnili, że jako marszałek Sejmu regularnie latał rządowym samolotem na weekendy do Rzeszowa, gdzie mieszka. Loty nie miały nic wspólnego z funkcją marszałka, ale odbywały się pod hasłem "oficjalnej misji". Według wyliczeń dziennikarzy Onetu takich "podniebnych podróży" marszałek Kuchciński miał odbyć prawie sto i miały one kosztować podatników - czyli nas wszystkich - ponad cztery miliony złotych.

Mimo skandalu pod koniec ubiegłego roku Kuchciński ponownie wszedł do rządu. 12 października 2022 został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na stanowisko członka Rady Ministrów, dzień później premier Mateusz Morawiecki powierzył mu funkcję szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z drugiego miejsca - podobnie jak w poprzednich wyborach - wystartuje Anna Schmidt, od 2020 roku wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej (wcześniej Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) oraz pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania. W sejmowych ławach zadebiutowała w 2015 roku, ale z Prawem i Sprawiedliwością związała się wiele lat wcześniej. Po zdobyciu pierwszego poselskiego mandatu - w 2015 roku - chwaliła się podkarpackim "Nowinom", że jest autorką "pierwszej w Polsce pracy magisterskiej dokumentującej fenomen powstania ugrupowania utworzonego przez Lecha i Jarosława Kaczyńskich".

Jest współautorką nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, która weszła w życie w czerwcu tego roku.

Z trzeciego miejsca - podobnie jak w ubiegłym roku - wystartuje Piotr Uruski z Suwerennej Polski, bliski znajomy Zbigniewa Ziobry. Jako poseł raczej mało aktywny. Na sejmowej mównicy w przeciągu ostatnich czterech lat stawał zaledwie 20 razy.

Z trzech kolejnych miejsc wystartują aktualni posłowie - Piotr Babinetz, Teresa Pamuła i Adam Śnieżek. Z siódmego miejsca z listy PiS wystartuje bezpartyjna Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dopiero z 21 miejsca wystartuje Maria Kurowska z Suwerennej Polski. Zasłynęła m.in. twierdzeniem, że stare drzewa trzeba wycinać, bo "wyciągają z atmosfery tlen" oraz sprowadzeniem do sejmowej kaplicy figurki św. Andrzeja Boboli, dzięki czemu - jak powiedziała w jednym w wywiadów - napięta sytuacja na polsko-białoruskiej granicy zaczęła się uspokajać.

Wybory 2023. Kandydaci Konfederacji do Sejmu - okręg 22

Listę Konfederacji otwiera Andrzej Zapałowski, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego, przemyski radny miejski z ramienia ruchu Kukiz'15. Do wyborów idzie z hasłem "Chroń siebie, swój majątek i rodzinę", a na jednym z wyborczych plakatów pozuje z granatnikiem. 24 lutego 2022 roku po agresji Rosji na Ukrainę w mediach społecznościowych napisał: "Do każdego mężczyzny uciekającego z Ukrainy będę czuł pogardę". Kilka dni później publicznie poparł działalność tzw. "patroli obywatelskich" - prawicowych bojówek, które atakowały uchodźców. Po serii jego antyukraińskich wypowiedzi do rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego skierowana została petycja, której sygnatariusze domagali się ukarania wykładowcy. Podpisała się pod nią m.in. reżyserka Agnieszka Holland, nagrodzona 5 września na festiwalu w Wenecji za film "Zielona Granica" o kryzysie uchodźczym na polsko-białoruskiej granicy.

Andrzej Zapałowski był już posłem na Sejm III kadencji w latach 1997-2001. W latach 2005-2009 był także deputowanym do Parlamentu Europejskiego.

Z "dwójki" w wyborach wystartuje członek partii Nowa Nadzieja, jaślanin Adam Berkowicz, emerytowany nauczyciel i przedsiębiorca, lider klubu Konfederacji Jasło. Razem z żoną prowadzi w Jaśle studio tańca.

Z trzeciego miejsca wystartuje Wiesław Sowiński, koordynator Ruchu Narodowego w powiecie bieszczadzkim, radny powiatu bieszczadzkiego, przedsiębiorca branży gastronomicznej z Ustrzyk Dolnych. Jak zapowiedział na konferencji prasowej podczas prezentacji kandydatów Konfederacji do Sejmu z Podkarpacia, jako poseł chce m.in. walczyć z "betonozą" w miastach, za cel stawia sobie także "powstrzymanie ekologów radykałów, którzy mają przyrodę ponad człowieka" - szczególnie w Bieszczadach. Zamierza też zadbać o swoich kolegów po fachu z branży gastronomicznej, którzy w wyniku lockdownu, inflacji i galopujących cen są w kryzysie.

Wybory 2023. Kandydaci Kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Sejmu - okręg nr 22

Listę Koalicji Obywatelskiej otwiera Joanna Frydrych. Z drugiego miejsca wystartuje Marek Rząsa. Oboje są doświadczonymi parlamentarzystami od lat związanymi z PO.

Z trzeciego miejsca wystartuje Marcin Piotrowski - nowa twarz w podkarpackich strukturach PO. Startuje jako kandydat niezależny. To samorządowiec - radny powiatu lubaczowskiego - jako jedyny zagłosował przeciwko tzw. "uchwale anty LGBT", oraz społecznik - twórca stowarzyszenia i fundacji "Folkowisko", która od pierwszych dni rosyjskiej agresji na Ukrainę pomaga po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy.

Wysoko - z czwartego miejsca - debiutuje nauczycielka i społeczniczka z Sanoka Marzena Dziurawiec, która w swojej działalności sporo miejsca poświęca walce o prawa osób LGBT, także w szkole, w której pracuje.

Z siódmego miejsca wystartuje lekarka Iwona Holcman, ordynatorka oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu Powiatowym w Lesku, nad którym wisi groźba likwidacji.

Z ostatniego miejsca wystartuje radny sejmiku województwa podkarpackiego, Antoni Pikul, działacz opozycji antykomunistycznej i NSZZ "Solidarność". Oskarżony w 1982 roku przez prokuratora Stanisława Piotrowicza - dzisiaj sędziego Trybunału Konstytucyjnego - za działalność w demokratycznej opozycji.

