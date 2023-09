Wybory 2023. Kto w okręgu krakowskim powalczy o mandat posła

Bogusława Sonika, Ireneusza Rasia i Grzegorza Lipca zabrakło w tegorocznych wyborach parlamentarnych na krakowskiej liście KO do Sejmu, którą otwiera wyjątkowo Bartłomiej Sienkiewicz. Mniej zaskoczeń jest na szczycie listy PiS: liderką pozostaje Małgorzata Wasserman. Z kolei Agnieszka Ścigaj, związana z Pawłem Kukizem minister bez teki, będzie walczyć o mandat dopiero z szóstego miejsca na liście partii rządzącej. Pierwsze miejsce na liście Trzeciej Drogi zajmuje przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz, a ostatnie - kojarzona z kontrowersyjnymi wypowiedziami o technologii 5G Marta Patena. Z list Lewicy - którą otwierają obecni posłowie Daria Gosek-Popiołek i Maciej Gdula - o powrót do sejmowych ław walczy były poseł koalicji SLD-UP Jan Orkisz.

Okręg nr 13 obejmuje w wyborach do parlamentu miasto Kraków oraz trzy powiaty: krakowski, miechowski i olkuski. Do zdobycia jest w nim 14 mandatów, a mieszkańcy tego obszaru będą mogli głosować na kandydatów z list PiS, KO, Trzeciej Drogi, Lewicy, Konfederacji, Bezpartyjnych Samorządowców, a także komitetów Polska Jest Jedna i Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców.

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku z okręgu nr 13 do Sejmu dostało się sześcioro polityków PiS, czworo polityków KO, dwoje z SLD, a także po jednym z list Konfederacji i PSL.

Wybory 2023. Kandydaci Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu - okręg nr 13

Listę Bezpartyjnych Samorządowców otwiera Zbigniew Żyła - lekarz, pracował między innymi na "covidowym" Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Krakowie. Żyła próbuje dostać się do parlamentu mając już doświadczenie w polityce samorządowej - jest radnym gminy Wolbrom, z której pochodzi. Na stronie ugrupowania kandydat chwali się tym, że był członkiem zespołu negocjacyjnego i roboczego, "odpowiedzialnego za jeden z największych przetargów w polskiej służbie zdrowia – zakup śmigłowców ratowniczych".

Wybory 2023. Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmu - okręg nr 13

Na czele Trzeciej Drogi w okręgu nr 13 stanął Rafał Komarewicz, związany z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim przewodniczący Rady Miasta Krakowa. To lekarz stomatolog i przedsiębiorca. Stanowisko szefa rady miasta objął w trakcie kadencji po Dominiku Jaśkowcu z Platformy Obywatelskiej, który został przez radnych odwołany. W efekcie w krakowskiej polityce doszło do pewnego rozłamu, który wydawał się zerwać dotychczasową koalicję Koalicji Obywatelskiej z Przyjaznym Krakowem (klubem prezydenta) w radzie. Komarewicz często podkreśla między innymi konieczność rozwiązań ułatwiających życie małym przedsiębiorcom, jest też zwolennikiem dofinansowania in vitro.

"Dwójką" Trzeciej Drogi jest w tych wyborach Ireneusz Raś - nieprzerwanie od 2005 roku poseł Platformy Obywatelskiej, wyrzucony z tej partii (razem z Pawłem Zalewskim) w 2021 roku za krytykę kierownictwa PO. Zaraz za Rasiem uplasowała się debiutantka - Małgorzata Szostak. Tuż poza podium umieszczono Piotra Kempfa, dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. To dla niego bolesny spadek - w wyborach w 2019 roku startował z drugiej pozycji, mandatu jednak nie uzyskał.

Listę Trzeciej Drogi zamyka za to Marta Patena, była kandydatka PO na urząd prezydenta Krakowa i była miejska radna. Patena bywa kojarzona z tym, że w 2019 roku, będąc wówczas doradcą prezydenta Majchrowskiego "do spraw problematyki bioelektromagnetycznej", wzięła udział w konferencji "Polska strefą wolną od 5G". Apelowała, by wyłączać na noc routery, a dziennikarzom "Gazety Wyborczej" mówiła tak: - Jeżeli konferencja nazywa się 'przeciw 5G', to jesteśmy po tej samej stronie. Stronie ostrożności wobec czegoś, co nie zostało zbadane, czegoś, co jeśli nie wiemy, że nie szkodzi, to zastanówmy się, czy jest potrzeba, by wprowadzać to na tak dużą skalę.

Wybory 2023. Kandydaci Nowej Lewicy do Sejmu - okręg nr 13

W Nowej Lewicy pierwszeństwo na liście zdobyli posłowie wybrani do parlamentu w 2019 roku - Maciej Gdula i Daria Gosek-Popiołek, tak jak poprzednio zajmując kolejno miejsca pierwsze i drugie. Gosek-Popiołek znana jest przede wszystkim ze swojej działalności na rzecz środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim parków narodowych. Gdula z kolei to socjolog, doktor habilitowany na Uniwersytecie Warszawskim, zajmuje się między innymi teorią polityki.

O wejście do parlamentu z trzeciego miejsca walczyć będzie były poseł koalicji SLD-UP Jan Orkisz, wiceprzewodniczący Unii Pracy. W sejmowych ławach zasiadał w latach 2001-2005. Później do 2011 roku włącznie próbował uzyskać reelekcję - bezskutecznie. Po tym, jak przestał być posłem, wszedł do rady powiatu olkuskiego, w której jako radny zasiada do dziś. Teraz chce wrócić do krajowej polityki.

Wybory 2023. Kandydaci PiS do Sejmu - okręg nr 13

Na szczycie krakowskiej listy Prawa i Sprawiedliwości nie ma zaskoczeń: tak jak w 2019 roku otwiera ją Małgorzata Wassermann, od 2015 roku posłanka tego ugrupowania. Lokalnie znana jest przede wszystkim z tego, że w 2018 roku startowała na urząd prezydenta Krakowa, przegrywając z Jackiem Majchrowskim w drugiej turze. W Polsce kojarzona jest z komisją śledczą "do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold", na której czele stała. Ojciec posłanki - Zbigniew Wassermann - zginął w katastrofie rządowego tupolewa w Smoleńsku. Polityczka publicznie poddawała w wątpliwość oficjalne ustalenia dotyczące przyczyn tragedii.

Kilkoro polityków PiS zaliczyło w tegorocznych wyborach awans względem listy z poprzedniej elekcji. Na przykład Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, który w 2019 roku startował z trzeciego miejsca, teraz jest wiceliderem. Podium zamyka Jacek Osuch, wiceminister sportu i turystyki, poseł PiS nieprzerwanie od 2005 roku. Osuch też zaliczył awans, bo w 2019 roku startował z miejsca piątego. Kandydatką, która wspięła się na liście PiS w okręgu nr 13 jest też Elżbieta Duda - w 2019 roku "siódemka", z której rzutem na taśmę dostała się do Sejmu, a obecnie "piątka". Duda informuje na swojej stronie, że działa lokalnie na rzecz ochrony zabytków, a zawodowo zajmuje się doradztwem finansowym.

O przetrwanie w krajowej polityce walczyć będzie na liście PiS związana z Pawłem Kukizem Agnieszka Ścigaj. W poprzednich wyborach otrzymała mandat jako "jedynka" z listy PSL (ludowcy współpracowali wówczas z ugrupowaniem Kukiz'15), a w czerwcu 2022 została ministrem bez teki w rządzie Mateusza Morawieckiego. Trafiła - podobnie jak Kukiz - na listę PiS, ale na szóste miejsce - kandydatowi z tego samego miejsca w poprzednich wyborach nie udało się uzyskać mandatu - zabrakło około tysiąca głosów.

Wspomnianą "szóstką" w 2016 roku był były wojewoda małopolski i katecheta Piotr Ćwik - zabrakło go jednak na liście PiS w tegorocznych wyborach. Jego nieobecność jednak nie dziwi, bo Ćwik jest obecnie zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta RP, tymczasem kadencja prezydenta Andrzeja Dudy upływa dopiero w 2025 roku.

Kogo jeszcze brakuje? Między innymi byłego wicepremiera Jarosława Gowina - to również nie niespodzianka, bo Gowin odciął więzy swojego ugrupowania (Porozumienie) z PiS po tym, jak usunięto go z rządu. To z kolei było efektem krytyki m.in. Polskiego Ładu przez byłego wicepremiera. W tegorocznych wyborach Jarosław Gowin nie kandyduje w żadnym okręgu. W Krakowie nie można też zagłosować na Ryszarda Terleckiego, który w 2019 roku był tuż za Małgorzatą Wassermann. Wicemarszałek Sejmu startuje jednak z okręgu nr 14 (Nowy Sącz i okolice) jako lider listy.

Na liście w okręgu nr 13 znaleźli się też między innymi Michał Drewnicki (ma numer pięć) - wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, działacz na rzecz Nowej Huty (największa dzielnica miasta). Kandyduje też jego koleżanka z rady - radna Małgorzata Kot (numer 12 na liście).

Wybory 2023. Kandydaci Konfederacji do Sejmu - okręg nr 13

"Jedynką" Konfederacji w okręgu nr 13 jest poseł Konrad Berkowicz, który po raz pierwszy w ławach sejmowych zasiadł w 2019 roku. W swoim ugrupowaniu postrzegany jest jako osoba o dość znaczących wpływach - w Sejmie jest wiceszefem koła poselskiego Konfederacji. Jest też wiceprezesem partii Nowa Nadzieja, która jest główną składową Konfederacji.

Za Berkowiczem znalazł się Bartosz Bocheńczak - również członek Nowej Nadziei, przedsiębiorca. Podium zamyka Wojciech Siński - to już przedstawiciel Konfederacji Korony Polskiej, czyli najbardziej konserwatywnego skrzydła Konfederacji, na którego czele stoi Grzegorz Braun.

Wybory 2023. Kandydaci KO do Sejmu - okręg nr 13

Na liście Koalicji Obywatelskiej w Krakowie pierwsze cztery miejsca i zdecydowaną większość kolejnych zajmują politycy Platformy Obywatelskiej. Najwyższą pozycję zajął Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych w rządzie Donalda Tuska (w latach 2013-2014). Stanowisko stracił po wybuchu afery podsłuchowej. W 2019 roku startował z Warszawy, jednak jego miejsce zajął tam szef PO Donald Tusk. Z kolei Paweł Kowal, który dostał się w 2019 roku do Sejmu z Krakowa, w tym roku jest liderem listy w okręgu nr 23 (Rzeszów, Tarnobrzeg i 11 innych powiatów).

Za Sienkiewiczem miejsce zajęła Jagna Marczułajtis-Walczak, którą komitet KO przeniósł do Krakowa z Nowego Sącza, w którym w 2019 roku jako jedyna z tego ugrupowania dostała mandat (będąc na pierwszym miejscu). Krakowska "dwójka" nie może być jednak pewna zwycięstwa, bo Grzegorz Lipiec, który cztery lata wcześniej startował w Krakowie z tego samego miejsca, uzyskał wtedy mizerny wynik i nie wszedł do parlamentu. W tym roku w ogóle nie walczy o mandat.

"Trójką" Koalicji jest Aleksander Miszalski - poseł, który w ławach sejmowych zasiada dopiero od 2019 roku. Wcześniej był krakowskim radnym. Niewykluczone, że to właśnie ten polityk będzie kandydatem PO na prezydenta Krakowa w najbliższych wyborach samorządowych. Do Sejmu startuje z tej samej pozycji co przed czterema laty.

Tuż poza podium znalazła się Dorota Marek - czwarte miejsce to dla niej awans o jedno oczko względem 2019 roku, kiedy nie uzyskała mandatu. Dopiero na piątym miejscu w tegorocznych wyborach na liście KO znajdziemy polityka spoza Platformy Obywatelskiej - to Jerzy Meysztowicz, wiceprzewodniczący Nowoczesnej.

Na krakowskiej liście Koalicji Obywatelskiej znajdziemy również nazwiska związane z Radą Miasta Krakowa - to aktorka i radna Iwona Chamielec (nr 6) nauczyciel akademicki, były przewodniczący rady, a obecnie radny Dominik Jaśkowiec (nr 9), była policjantka, a obecnie radna Alicja Szczepańska (nr 11) i - jako ostatni na liście (nr 28) - radca prawny oraz miejski radny Tomasz Daros, znany między innymi z lobbowania na rzecz zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w centrum miasta.

Na krakowskiej liście - i w ogóle w wyborach parlamentarnych 2023 - zabrakło posła Bogusława Sonika, który w maju tego roku ogłosił odejście z PO, nie zgadzając się na pomysł liberalizacji prawa aborcyjnego.

Autor:bp

Źródło: tvn24.pl