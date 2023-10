Wybory 2023. Kto w okręgu koszalińskim powalczy o mandat posła

W poprzednich wyborach między PiS i KO był tu remis jeśli chodzi o liczbę mandatów, chociaż partia rządząca otrzymała więcej głosów. Do Sejmu będzie chciał wrócić Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia w rządzie Donalda Tuska.

W okręgu nr 40 znajduje się część województwa zachodniopomorskiego obejmująca Koszalin, a także powiaty białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński i wałecki. Do zdobycia jest tam 8 mandatów.

Okręg nr 40 tvn24

W 2019 roku w walka o mandaty między PiS a Koalicją Obywatelską zakończyła się remisem 3 do 3, mimo, że Prawo i Sprawiedliwość otrzymało więcej głosów (101 078). Z PiS do sejmu weszli Czesław Hoc, Paweł Szefernaker i Małgorzata Golińska, a z KO Piotr Zientarski, Marek Hok i Jerzy Hardie-Douglas. Oprócz tego mandat uzyskała Małgorzata Prokop-Paczkowska z SLD i Radosław Lubczyk z PSL. Żadnego mandatu nie uzyskała Konfederacja.

Wybory 2023. Kandydaci Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu - okręg nr 40

"Jedynkę" na liście dostał Sebastian Tomczak, menedżer i koordynator projektów. Jest jednocześnie pełnomocnikiem BS na Zachodniopomorskie. Mieszka we Wrocławiu.

Wybory 2023. Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmu - okręg nr 40

Na pierwszym miejscu listy Szymona Hołowni znalazł się Radosław Lubczyk, dentysta ze Szczecinka i członek partii Centrum dla Polski. Jest posłem od VIII kadencji. Do Sejmu w 2015 roku dostał się z listy Nowoczesnej Ryszarda Petru, był przewodniczącym partii w województwie zachodniopomorskim. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku uzyskał reelekcję z pierwszego miejsca listy PSL (6712 głosów). Jest jednym z założycieli partii Centrum dla Polski.

Drugie miejsce na liście zajmuje Maciej Słomka, nauczyciel i były pracownik Służby Więziennej. Jest prezesem zarządu stowarzyszenia Nasze Świerczyna.

Wybory 2023. Kandydaci Nowej Lewicy do Sejmu - okręg nr 40

Pierwsza na liście jest Małgorzata Prokop-Paczkowska, dziennikarka z Koszalina. W 2019 roku startowała z pierwszego miejsca listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej jako przedstawicielka partii Wiosna, uzyskując 15 300 głosów, co zapewniło jej mandat. W Sejmie należy do Komisji do Spraw Petycji i Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Była współzałożycielką i członkinią zarządu krajowego Ruchu Palikota, a po jej przekształceniu w Twój Ruch członkinią zarządu tej partii. Współtworzyła też z Robertem Biedroniem partię Wiosna, a po jej rozwiązaniu dołączyła do Nowej Lewicy. W latach 2011 i 25 kandydowała do Sejmu, a w 2014 i 2019 do europarlamentu, jednak za każdym razem przegrywała.

Dwójką Lewicy w Koszalinie jest Stanisław Wziątek, były wojewoda zachodniopomorski i poseł na sejm V, VI i VII kadencji. Wcześniej pełnił funkcję burmistrza Połczyna-Zdroju i radnego powiatu świdwińskiego

Bezskutecznie ubiegał się o mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 i w wyborach parlamentarnych w 2015. Od 2018 roku jest członkiem zarządu województwa zachodniopomorskiego.

Wybory 2023. Kandydaci PiS do Sejmu - okręg nr 40

Czesław Hoc zachował swoje miejsce z 2019 roku i teraz również jest liderem listy PiS w okręgu koszalińskim. W poprzednich wyborach zdobył 33 038 głosów i mandat. Jest posłem od V kadencji Sejmu.

Od 1998 roku był radnym powiatu kołobrzeskiego, a następnie radnym sejmiku zachodniopomorskiego. W 2004 i 2014 startował z listy PiS do Parlamentu Europejskiego, jednak nie zdobył mandatu. Mimo to zasiadł w europarlamencie, gdy w 2015 eurodeputowany Marek Gróbarczyk został powołany w skład rządu. Reelekcji w 2019 nie uzyskał.

To samo miejsce na koszalińskiej liście ma też Paweł Szefernaker, mieszkający w Warszawie. Jest posłem na Sejm VIII i IX kadencji, w wyborach w 2019 roku uzyskał 22 116 głosów. Nie należy do żadnej komisji, podkomisji ani grupy parlamentarnej. Od 2018 roku jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W przeszłości był radnym Warszawy (w latach 2010-2014), przewodniczącym młodzieżówki PiS, wiceprzewodniczącym Europejskich Młodych Konserwatystów i radnym sejmiku zachodniopomorskiego. Był odpowiedzialny za internetową kampanię wyborczą Andrzeja Dudy w 2015 roku. Po wyborach został powołany na sekretarza stanu w KPRM.

W 2016 roku został prezesem koszalińskiego zarządu okręgowego PiS. Jest przewodniczącym Komisji ds. wsparcia Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych, a od kwietnia 2022 pełnomocnikiem rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy.

W lipcu tego roku w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie odebrania immunitetu Szefernakerowi i trójce innych posłów. Chodziło o spot "Bezpieczny samorząd", który w opinii autora subsydiarnego aktu oskarżenia Rafała Gawła przyczyniał się do siania nienawiści. Za uchyleniem immunitetu wiceszefa MSWiA było 195 posłów, przeciw 246, wstrzymało się trzech.

Podium na liście PiS zamyka Małgorzata Golińska. W 2019 roku również startowała z trzeciego miejsca, uzyskując 16 497 głosów i poselski mandat. W Sejmie jest od VIII kadencji, nie należy do żadnej komisji, podkomisji ani grupy parlamentarnej. Należy natomiast między innymi do Parlamentarnego Zespołu ds. Promocji Badmintona. Pełni funkcję Sekretarza Stanu i Głównego Konserwatora Przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Wcześniej była między innymi podleśniczą w Nadleśnictwie Szczecinek i radną miejską. W wyborach do europarlamentu w 2019 roku bezskutecznie ubiegała się o mandat.

Wybory 2023. Kandydaci Konfederacji do Sejmu - okręg nr 40

Pierwszy na liście jest Jan Adamczyk, prawnik i przedsiębiorca należący do partii Nowa Nadzieja. W 2014 jako najmłodszy kandydat na prezydenta miasta wystartował w wyborach na prezydenta Koszalina. Wiceprzewodniczący koszalińskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana

Drugie miejsce przypadło Urszuli Jarzyńskiej z Ruchu Narodowego. Jest nauczycielka w szkole podstawowej w Kaliszu Pomorskim oraz wychowawczynią w internacie. Ukończyła Uniwersyet Szczeciński.

Wybory 2023. Kandydaci KO do Sejmu - okręg nr 40

Tym razem listę KO otwiera Bartosz Arłukowicz, zasiadający obecnie w europarlamencie, gdzie należy do grupy chrześcijańskich demokratów. Do Parlamentu Europejskiego startował z okręgu gorzowskiego.

Radnym miasta Szczecina został w 2002 roku z listy koalicji Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy jako kandydat bezpartyjny. Następnie dołączył do Socjaldemokracji Polskiej i z jej listy startował w 2005 roku w wyborach do sejmu, nie uzyskując mandatu. Ponownie wystartował w 2007 roku z trzeciego miejsca listy koalicji Lewica i Demokraci, uzyskując drugi najlepszy wynik i zdobywając mandat. W kwietniu 2008 roku wstąpił do Koła Poselskiego SDPL-Nowa Lewica. Odszedł w grudniu tego samego roku, a następnie dołączył do koła poselskiego Lewicy.

Od maja 2011 był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnikiem premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w rządzie Donalda Tuska. Przeszedł do klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku startował z pierwszego miejsca listy PO w okręgu koszalińskim i uzyskał najwięcej głosów w okręgu - 101 746.

Od 2011 roku pełnił funkcje ministra zdrowia, najpierw w rządzie Donalda Tuska, a następnie w rządzie Ewy Kopacz. Dymisję złożył w 2015 roku w związku z aferą podsłuchową. W tym samym roku uzyskał reelekcję, otrzymując 20 678 głosów. Co ciekawe, Arłukowicz startował wówczas z ostatniego miejsca szczecińskiej listy. Zdobył więcej głosów niż ówczesna "jedynka" i tylko 252 głosy mniej niż startujący z dwójki Sławomir Nitras.

Drugi na liście jest Przemysław Słowik, współprzewodniczący partii Zieloni. Wcześniej, w 2015 roku, kandydował w tym okręgu z listy Nowoczesnej (był przewodniczącym partii w okręgu szczecińskim), jednak nie uzyskał mandatu. Był asystentem społecznym posła Piotra Mysiły.

W wyborach samorządowych w 2018 roku kandydował do Rady Miasta Szczecin z koalicyjnego komitetu Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Po uzyskaniu mandatu zasiadł w klubie Koalicji Obywatelskiej.

Od 2020 roku jest współprzewodniczącym partii Zieloni w Szczecinie.

Autor:wini

Źródło: tvn24.pl