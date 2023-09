Wybory 2023. Kto w okręgu grudziądzko-toruńsko-włocławskim powalczy o mandat posła

W okręgu wyborczym numer 5 obejmującym wschodnią część województwa kujawsko-pomorskiego nie obyło się bez zaskoczeń na czołowych miejscach list wyborczych. Z listy PiS o mandat poselski powalczy niezwiązany z okręgiem, pochodzący z Elbląga Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji. Arkadiusz Myrcha otwiera z kolei listę KO, Zbigniew Sosnowski Trzeciej Drogi, Joanna Scheuring-Wielgus Nowej Lewicy. Konfederacja postawiła natomiast na Przemysława Wiplera, który w obliczu startu Sławomira Mentzena z Warszawy jest lokomotywą wyborczą tej partii w okręgu grudziądzko-toruńsko-włocławskim.

W okręgu numer 5 znajduje się część województwa kujawsko-pomorskiego obejmująca Grudziądz, Toruń i Włocławek, a także powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski i włocławski. Do zdobycia jest tam 13 mandatów.

Cztery lata temu PiS zdobyło ponad 60 tysięcy głosów więcej od KO, co przełożyło się na sześć mandatów. Posłami zostali: Jan Krzysztof Ardanowski, Joanna Borowiak, Anna Gembicka, Zbigniew Girzyński, Mariusz Kałużny oraz Iwona Michałek.

Koalicja Obywatelska uzyskała cztery mandaty dla: Arkadiusza Myrchy, Tomasz Lenza, Iwony Hartwich oraz Tomasza Szymańskiego. Z SLD weszli do Sejmu Joanna Scheuring-Wielgus, a z PSL Paweł Szramka.

Wybory 2023. Kandydaci Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu - okręg nr 5

Listę otwiera Marek Kuszyński z Ciechocinka. Studiował na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W wyborach samorządowych w 2018 roku bez powodzenia kandydował na radnego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bezskutecznie walczył też o mandat posła w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. W obu przypadkach startował z ramienia Kukiz'15. Tuż za nim znalazł się prowadzący gospodarstwo rolne Radosław Krajewski z Brudzawek.

Wybory 2023. Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmu - okręg nr 5

Trzecia Droga postawiła na Zbigniewa Sosnowskiego, doświadczonego polityka PSL. Sosnowski był posłem IV, V i VII kadencji. 60-letni Sosnowski jest z wykształcenia historykiem, w przeszłości pracował jako nauczyciel. Ostatnio pełnił funkcję wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

Numerem 2 jest Marcin Skonieczka, wieloletni wójt gminy Płużnica, reprezentant Polski 2050 Szymona Hołowni. Trójka to pochodząca z Grudziądza działaczka społeczna i policjantka Beata Gurbin. Z 4. miejsca kandyduje nauczycielka Iwona Michałek. Dziś z listy PSL, natomiast w poprzednich wyborach z ramienia PiS. Otrzymała wówczas 11130 głosów, co dało jej poselski mandat.

Wybory 2023. Kandydaci Nowej Lewicy do Sejmu - okręg nr 5

W 2019 roku SLD uzyskało w Toruniu dwa mandaty, które przypadły w udziela Joannie Scheuring-Wielgus i Robertowi Kwiatkowskiemu, byłemu prezesowi TVP za czasów rządów SLD. W nadchodzących wyborach Scheuring-Wielgus jest "jedynką". Kwiatkowskiego nie ma natomiast w ogóle na listach.

Przed czterema laty Joanna Scheuring-Wielgus uzyskała jeden z lepszych wyników w okręgu. Głosowało na nią 26 092 wyborców. Pochodząca z Torunia posłanka ma 52 lata. Ukończyła studia wyższe z socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą na Polskiej Akademii Nauk.

W obecnej kadencji Sejmu zasłynęła między innymi z działalności na rzecz praw kobiet oraz walki z pedofilią w polskim Kościele. W 2020 roku przekazała papieżowi Franciszkowi raport o zaniechaniach i braku reakcji Kościoła na przypadki pedofilii wśród księży.

Numerem 2 na liście Nowej Lewicy jest Piotr Kowal, samorządowiec z Włocławka. Ciekawostką jest fakt, że z 7. miejsca kandyduje marketingowiec Marek Jopp z Chełmży, który zasłynął z wygranego procesu z uczelnią ojca Rydzyka. Działacz nie został przyjęty do szkoły wyższej, bo nie dostarczył opinii proboszcza. Uczelnia musiała mu zapłacić 5 tysięcy złotych odszkodowania.

Wybory 2023. Kandydaci PiS do Sejmu - okręg nr 5

Liderem listy PiS jest prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki. Szczucki nie ma żadnych związków z Toruniem, podobnie jak nie miał ich startujący tam w 2019 roku Krzysztof Czabański, który finalnie nie uzyskał mandatu.

Prezes RCL pochodzi z Elbląga, a swoją zawodową karierę związał z Warszawą, gdzie ukończył prawo na UW. W styczniu 2014 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2021 roku stopień doktora habilitowanego.

W latach 2009-2011 najpierw współpracował z Biurem Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, a później w nim pracował. Od 2015 do 2016 roku pracował w Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a od 2016 do 2020 roku w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP. Od lutego do sierpnia 2020 roku był zastępcą dyrektora w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest uważany za człowieka premiera Mateusza Morawieckiego.

Numer 2 na liście PiS to Joanna Borowiak z Włocławka. Dla 56-latki będzie to drugi start w wyborach do Sejmu. W 2015 roku uzyskała 15 200 głosów.

Borowiak tytułuje się stopniem doktora nauk pedagogicznych. Z zawodu jest nauczycielem akademickim. Należy do klub PiS, w którym pełni funkcję zastępczyni sekretarza.

Niespodzianką jest dopiero 5. miejsce na liście związanego z regionem, byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który w 2019 roku otrzymał rekordową liczbę 76 267 głosów w okręgu numer 5. Ardanowski miał podpaść prezesowi PiS krytyką polityki rządu wobec rolników.

Co ciekawe, oszałamiającą karierę robi absolwent Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a obecnie wiceprezydent Torunia, pochodzący z Limanowej Adrian Mól. Mól, którego kiedyś publicznie chwalił sam ojciec Rydzyk, kandyduje z 6. miejsca i ma realną szansę na poselski mandat.

Na liście są również obecni posłowie i posłanki: Zbigniew Girzyński (w ostatniej kadencji w kole poselskim Polskie Sprawy, numer 3), Anna Gembicka (4) oraz Mariusz Kałużny (8).

Wybory 2023. Kandydaci Konfederacji do Sejmu - okręg nr 5

Listę Konfederacji otwiera Przemysław Wipler, który ma już doświadczenie parlamentarne. Był posłem VII kadencji w latach 2011-2015. Teraz ma zastąpić Sławomira Mentzena, który kandyduje z Warszawy. Mentzen cztery lata temu zebrał ponad 16 tys. głosów, ale nie wystarczyło to na zdobycie mandatu. Choć z tego samego okręgu z KO i PiS dostali się do Sejmu kandydaci, którzy indywidualnie zdobyli od Mentzena mniej głosów.

Przemysław Wipler z zawodu jest prawnikiem oraz nauczycielem akademickim. W 2002 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ma 45 lat.

Wipler, w czasie gdy był posłem, zasłynął z bójki z policją. Do tego zdarzenia doszło 30 października 2013 roku przed jednym z nocnych klubów w Warszawie. Ostatnio, podczas wywiadu w RMF FM z Robertem Mazurkiem, wykazał się słabą znajomością okręgu, z którego kandyduje. Nie wiedział na przykład, nad jakimi rzekami leży Toruń.

"Dwójką" na liście Konfederacji jest Paweł Rudnicki z Włocławka. Z zawodu jest inżynierem budownictwa. Należy do Ruchu Narodowego.

Wybory 2023. Kandydaci KO do Sejmu - okręg nr 5

Listę KO otwiera Arkadiusz Myrcha, kosztem Tomasza Lenza, który kandyduje do Senatu. Dla 39-letniego torunianina będzie to drugi start w wyborach do Sejmu. W 2019 roku, kandydując z 2. miejsca, uzyskał 32 439 głosów, co było drugim wynikiem spośród wszystkich kandydatów w okręgu numer 5.

Arkadiusz Myrcha od listopada 2019 roku jest przewodniczącym komisji sprawiedliwości.

Jest z wykształcenia radcą prawnym. W 2009 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prywatnie jest mężem posłanki KO Kingi Gajewskiej.

Iwona Hartwich jest "dwójką" KO. Dla kandudyjącej z Torunia posłanki będzie to drugi start w wyborach parlamentarnych. W 2019 roku uzyskała 10 865 głosów. W bieżącej kadencji Sejmu zasiada w komisji polityki społecznej i rodziny oraz podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych. Jest wiceprzewodniczącą parlamentarnego zespołu do spraw osób głuchych i z niedosłuchem oraz zespołu do spraw osób z niepełnosprawnościami.

Iwona Hartwich dała się przede wszystkim poznać z sejmowych protestów w obronie praw osób z niepełnosprawnościami. Na początku marca 2023 roku opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością wraz ze swoimi podopiecznymi złożyli obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej, który zakłada wypłatę takiej renty w wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, czyli 3490 złotych.

Z 3. miejsca kandyduje poseł Tomasz Szymański z Grudziądza, a z 6. Paweł Szramka z Brodnicy, który w poprzednich wyborach kandydował z ramienia PSL. "Dziesiątką" jest natomiast były poseł na Sejm VI i VII kadencji Grzegorz Karpiński.

