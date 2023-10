Wybory 2023. Kto w okręgu częstochowskim powalczy o mandat posła

Wybory 2023. Kandydaci Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu - okręg nr 28

Wybory 2023. Kandydaci PiS do Sejmu - okręg nr 28

Listę PiS w okręgu częstochowskim otwiera posłanka Lidia Burzyńska. W 2019 roku startowała z drugiego miejsca i otrzymała 24 672 głosy. W latach 1994–1998 była radną gminy Kłomnice. Od 2006 przez dwie kadencje zasiadała w radzie powiatu częstochowskiego. Wcześniej - w 2011 roku ubiegała się o mandat poselski - ale nie została wybrana. Udało się to w wyborach w 2015 roku. "Dwójką" na liście PiS, jest poseł Szymon Giżyński. W 2019 roku był "jedynką", poparło go 42 325 osób. Był ostatnim wojewodą częstochowskim w latach 1997–1998. W 2006 startował na urząd prezydenta Częstochowy, uzyskując czwarty wynik. Jest wybierany do sejmu z okręgu częstochowskiego bez przerwy od 2001 roku. Z trzeciego miejsca o reelekcję będzie ubiegał się Andrzej Gawron. W 2019 roku był "czwórką" na liście PiS w okręgu 28 i uzyskał 13 888 głosów. Gawron na początku lat 90. był samorządowcem gminy Kochanowice. W latach 1998–2002 był radnym powiatu lublinieckiego pierwszej kadencji. Do Prawa i Sprawiedliwości wstąpił w 2011 roku i objął kierownictwo lokalnych struktur tej partii. Z czwartego miejsca o reelekcję będzie się starał Mariusz Trepka, to "trójka" z 2019 roku. Zdobył wówczas 12 881 głosów. W 2002, 2006, 2010 i 2014 był radnym powiatu myszkowskiego. W 2013 roku został wicestarostą myszkowskim. Dwa lata później wystartował w wyborach parlamentarnych, ale mandatu nie zdobył. Udało się to w 2018 roku, kiedy zastąpił w parlamencie Konrada Głębockiego, który został ambasadorem RP we Włoszech.