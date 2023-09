Wybory 2023. Kto w okręgu podkrakowskim powalczy o mandat posła

Samorządowcy, debiutanci i tylko kilku doświadczonych graczy - tak w skrócie wyglądają listy do Sejmu najważniejszych komitetów wyborczych w okręgu nr 12. Najwięcej znanych nazwisk można znaleźć na liście PiS - to między innymi były rzecznik rządu Rafał Bochenek czy wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Co ciekawe, trzej obecni posłowie PiS znaleźli się dopiero w połowie listy. Z kolei KO nie rusza z dwóch pierwszych miejsc posłów, którzy z Oświęcimia, Wadowic, Chrzanowa i okolic dostali się do Sejmu przed czterema laty, za to miesza na reszcie listy, wprowadzając na nią wielu samorządowców - trudno jednak znaleźć członków partii wchodzących w skład Koalicji innych niż PO.