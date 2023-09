Wybory 2023. Kto w okręgu bydgoskim powalczy o mandat posła

W okręgu wyborczym numer 4, obejmującym część województwa kujawsko-pomorskiego, dojdzie do starcia Krzysztofa Brejzy z pisowską "młodzieżą": szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Pawłem Szrotem oraz Łukaszem Schreiberem. Małżonka tego drugiego nie wystartuje w wyborach. Założona przez nią partia "Mam dość" została wprawdzie zarejestrowana, ale Marianna Schreiber zdążyła w międzyczasie ogłosić, że... odchodzi z polityki, zanim na dobre do niej weszła.

Okręg nr 4 obejmuje powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński oraz miasto Bydgoszcz. Do zdobycia w tym okręgu jest 12 mandatów poselskich. W 2019 roku w okręgu PiS zdobył 5 mandatów, KO 4, SLD 2, a PSL jeden.

Wybory 2023. Kandydaci Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu - okręg nr 4

Bydgoską listę Bezpartyjnych Samorządowców otwiera inżynier energetyki Łukasz Pająk.

Wybory 2023. Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmu - okręg nr 4

Na początku listy znalazł się Norbert Pietrykowski, przedsiębiorca z Bydgoszczy. Ukończył Akademię Medyczną w Bydgoszczy i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Drugie miejsce otrzymał poseł Dariusz Kurzawa z Rzeszynka, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego odbywający swoją pierwszą kadencję w Sejmie. Należy do Komisji Ustawodawczej i Komisji Polityki Senioralnej, jest wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci. W 2006 roku jako członek PSL został radnym powiatu mogileńskiego, a w 2008 został powołany na wicewojewodę kujawsko-pomorskiego. Ze stanowiska zrezygnował w 2010 roku, gdy został wybrany do sejmiku kujawsko-pomorskiego. Trzykrotnie (od 2010, 2014 i 2018) piastował urząd wicemarszałka województwa.

Wybory 2023. Kandydaci Nowej Lewicy do Sejmu - okręg nr 4

"Jedynką" Lewicy w Bydgoszczy jest poseł Krzysztof Gawkowski z Wołomina, należący do SLD. W 2019 roku również ubiegał się o mandat z tego miejsca. Jest członkiem Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Jest szefem klubu parlamentarnego Lewicy oraz wiceprzewodniczącym Nowej Lewicy. Do SLD wstąpił w 2000 roku, a następnie pełnił funkcję radnego w Wołominie, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, wiceprzewodniczącego i sekretarza generalnego SLD, a następnie był sekretarzem partii Wiosna. W 2011 roku bezskutecznie ubiegał się o mandat poselski z pierwszego miejsca na liście SLD w Płocku, a w 2018 starał się o reelekcję do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Nie uzyskał mandatu.

Na drugim miejscu listy znalazł się poseł Jan Szopiński, ekonomista z Bydgoszczy. To jego pierwsza kadencja w Sejmie, należy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i Podkomisji stałej do spraw obywatelskich, cudzoziemców i migracji, której jest przewodniczącym, a także do Komisji Zdrowia. W 1999 roku po raz pierwszy został powołany na stanowisko wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego, piastował to stanowisko do 2006 roku. W 2002 i 2006 roku uzyskał mandat radnego sejmiku kujawsko-pomorskiego Od 2012 roku kierował strukturami SLD w Bydgoszczy. Bezskutecznie startował w wyborach na senatora (2005 rok), na prezydenta Bydgoszczy (2010 rok) oraz do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2018 rok).

Wybory 2023. Kandydaci PiS do Sejmu - okręg nr 4

Pierwsze miejsce na liście przypadło mieszkającemu w Warszawie Pawłowi Szrotowi, który od 2022 roku jest szefem Gabinetu Prezydenta. Wcześniej, w listopadzie 2007 roku, tymczasowo pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2016-2020, był zastępcą szefa kancelarii premiera, a w 2015 roku był sekretarzem sztabu kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. Nie należy do żadnej partii politycznej, określa się jako sympatyk PiS od 22 lat. To jego pierwszy start w wyborach parlamentarnych.

Drugi na liście jest Łukasz Schreiber, członek Rady Ministrów, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, sekretarz Rady Ministrów i przewodniczący Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu. Od 2004 roku należał do stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści, a następnie wstąpił do PiS. W 2012 roku objął funkcję przewodniczącego bydgoskich struktur partii. Był radnym miejskim i posłem VIII kadencji Sejmu. W 2019 roku uzyskał reelekcję.

Szerszej publiczności dał się poznać dzięki.... żonie. Dwa lata temu Marianna Schreiber wzięła udział w programie "Top Model". Jak mówiła, zrobiła to bez wiedzy męża. - Jedną z rzeczy, o które walczę w mojej publicznej działalności, jest kwestia wolności. Od wolności gospodarczej, do wolności każdego człowieka. Trudno, żebym w tej sprawie podchodził inaczej akurat w stosunku do swojej żony - mówił we wrześniu 2021 roku w Radiu ZET Łukasz Schreiber, odnosząc się m.in. do nagich zdjęć, które Marianna Schreiber zamieściła w mediach społecznościowych.

Na trzecim miejscu znalazła się Grażyna Szabelska, radna miejska z Bydgoszczy. Tę funkcję pełni od 2014 roku, w 2018 uzyskała reelekcję. Jest współorganizatorką Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, a w 2021 roku została powołana przez wojewodę na pełnomocnika ds. rodziny.

Listę PiS zamyka Ireneusz Stachowiak z Suwerennej Polski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w Toruniu. Jest liderem Suwerennej Polski w swoim mieście. W 2019 roku startował w wyborach parlamentarnych, zdobył jednak 2,05 procent głosów i mandatu nie uzyskał. Był wiceprezydentem Inowrocławia, z funkcji zrezygnował w 2016 roku. W grudniu 2022 roku poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez obecnego prezydenta miasta Ryszarda Brejzę.

Wybory 2023. Kandydaci Konfederacji do Sejmu - okręg nr 4

Pierwsze miejsce przypadło prawnikowi Marcinowi Sypniewskiemu z Morzewca. Od 1997 roku był członkiem Unii Polityki Realnej, a od 2011 roku jest członkiem Kongresu Nowej Prawicy. W 2018 roku kandydował na prezydenta Bydgoszczy, uzyskując 6,17 procent głosów. W 2019 roku startował do Parlamentu Europejskiego z listy Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy, jednak nie uzyskał mandatu. Pełni funkcję sekretarza partii KORWiN.

Na drugim miejscu znalazł się Sławomir Ozdyk, kierownik agencji ochrony działającej w Niemczech i członek Konfederacji Korony Polskiej. W 2022 roku uczestniczył w spotkaniu z Grzegorzem Braunem, w którym polityk Konfederacji twierdził, że Polska nie powinna wspierać Ukrainy, a sam Ozdyk skarżył się na tłumy w pociągach, spowodowane obecnością uchodźców.

W 2017 obronił na Uniwersytecie Szczecińskim doktorat pod tytułem "Znaczenie polityczne symboliki organizacji neonazistowskich w Republice Federalnej Niemiec".

Wybory 2023. Kandydaci KO do Sejmu - okręg nr 4

Na pierwszym miejscu listy KO w okręgu nr 4 jest Paweł Olszewski, ekonomista z Bydgoszczy. Jest posłem od 2005 roku, w ostatniej kadencji był przewodniczącym Komisji Infrastruktury. W 2015 roku był przez kilka miesięcy wiceministrem infrastruktury i rozwoju, pełnomocnikiem rządu ds. regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego. Wcześniej pełnił funkcję radnego miasta Bydgoszczy.

"Dwójką" na liście jest Iwona Kozłowska z Zabartowa, obecna posłanka na Sejm. Należy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia, jest przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Głuchych i z Niedosłuchem oraz Parlamentarnego Zespołu ds. SMA (rdzeniowego zaniku mięśni). W 2006 i 2010 zasiadała w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2007 roku kandydowała do Sejmu, jednak nie zdobyła mandatu, udało jej się to w 2011. Ponownie przegrała w wyborach w 2015 roku, po czym odzyskała miejsce w parlamencie w 2019.

Dopiero trzecie miejsce na liście ma najbardziej popularny polityk KO z regionu, obecny senator, Krzysztof Brejza. Jego miejsce na liście do Senatu zajął natomiast jego ojciec Ryszard, który jest urzędującym od 2002 roku prezydentem Inowrocławia.

Krzysztof Brejza był szefem sztabu wyborczego PO w wyborach w 2019 roku. Grupa badaczy z Citizen Lab, działająca przy Uniwersytecie w Toronto wykazała, że był inwigilowany oprogramowaniem Pegasus. Potwierdziła to też niezależnie Amnesty International. Według Citizen Lab Brejza był 33 razy inwigilowany przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku.

W związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w ratuszu w Inowrocławiu Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wystąpiła do marszałka Senatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Brejzy. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, "powodem skierowania wniosku są ustalenia w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w inowrocławskim ratuszu, wskazujące na podejrzenie popełnienia przez senatora przestępstwa przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści osobistej dla niego i Ryszarda B.". Chodzi oczywiście o ojca senatora. 7 września 2023 r. Krzysztof Brejza ogłosił, że zrzeka się immunitetu.

Autor:wini/PKoz

Źródło: TVN24