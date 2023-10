Wybory 2023. Kto w okręgu bielskim powalczy o mandat posła

Zaczynali drogę polityczną w tej samej partii, od lat są w przeciwnych drużynach. Mirosława Nykiel jest jedynką Platformy Obywatelskiej, Stanisław Szwed - Prawa i Sprawiedliwości. Nieraz zdobywali mandaty poselskie dla swoich partii. Zasłużeni gracze.

Okręg wyborczy numer 27 w wyborach do Sejmu w 2023 roku obejmuje część województwa śląskiego – powiaty bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała. Do zdobycia jest 9 mandatów.

W ostatnich wyborach parlamentarnych w 2019 roku pięć mandatów zdobyło PiS, trzy KO i jeden SLD.

Wybory 2023. Kandydaci Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu - okręg nr 27

Listę otwiera Jan Kanik. Bielszczanin. Tylko pięciu z 18 kandydatów związanych jest z tym okręgiem. Zajmują pierwsze miejsca. Dalej są mieszkańcy województwa dolnośląskiego, w tym aż 9 z Lubina, macierzy Bezpartyjnych Samorządowców: blacharz samochodowy, fizjoterapeuta, radca prawny, na samym dole górnik.

Kanik to turysta z pasji i zawodu. Pracował jako licencjonowany przewodnik górski i pilot wycieczek. Równocześnie działał społecznie, między innymi w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Pracował z młodzieżą także jako kurator sądowy dla nieletnich przy sądzie rejonowym w Bielsku-Białej. Obecnie na rencie działa w Stowarzyszeniu Lipnik i szkolnym kole Caritas, gdzie pracuje jego żona.

Dwójka to Joanna Buzek, pracownica administracyjna z Cieszyna.

Wybory 2023. Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmu - okręg nr 27

Pierwsze miejsce ma Mirosław Suchoń, który w poprzednich wyborach dostał się do Sejmu z listy KO. To on w 2016 roku firmował w Śląskiem akcję #Misiewicze, czyli stworzenie listy osób, które dostały posady w spółkach z udziałem skarbu państwa dzięki rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości.

Ekonomista i informatyk, związany zawodowo z branżą bezpieczeństwa systemów informatycznych. Polityczną przygodę zaczynał od Unii Wolności i Partii Demokratycznej. Był wysoko w strukturach śląskich tych ugrupowań. Nie pomogło mu to dostać się do parlamentu w 2005, ani do rady miejskiej w 2006 i 2010. Został posłem dopiero w 2015, gdy jedynkę na liście dała mu Nowoczesna Ryszarda Petru. W 2021 roku, po poselskiej reelekcji dzięki startowi z listy KO, pożegnał się z Petru i zasilił ugrupowanie Hołowni.

Drugie miejsce zajęła przedstawicielka PSL - Danuta Kożusznik. Jedna z siedmiu kobiet na liście Trzeciej Drogi. Kożusznik jest prezeską Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej.

Hołownia i Kosiniak-Kamysz podzielili się okręgiem po połowie. Listę zamyka bezpartyjny Damian Legierski, emerytowany komendant Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

Wybory 2023. Kandydaci Nowej Lewicy do Sejmu - okręg nr 27

Jedynką jest prawnik Przemysław Koperski, który w poprzedniej kadencji dostał się do Sejmu jako wieloletni działacz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wtedy także był na pierwszym miejscu. Był to jego pierwszy sukces wyborczy po 13-letnim paśmie porażek.

Zaczęło się w 2006 roku, gdy nie uzyskał reelekcji w radzie powiatu bielskiego. Dwa razy nie dostał się do Sejmu i dwa razy do sejmiku śląskiego (wskoczył tam na chwilę, po tym gdy inny radny musiał odejść z powodu lustracji), przegrał wybory na prezydenta Bielska-Białej.

Okres niepowodzeń przeczekiwał jednak na dobrych posadach. Był dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, wiceprezydentem Częstochowy, p. o. dyrektora biblioteki miejskiej w Będzinie.

Żadnego sukcesu wyborczego nie odnotowała dotąd dwójka Nowej Lewicy - Magdalena Madzia. Ekonomistka, specjalistka prawa pracy, działaczka społeczna, między innymi przeciwko budowie spalarni śmieci w Bielsku-Białej.

Wybory 2023. Kandydaci PiS do Sejmu - okręg nr 27

Pierwsze miejsce nie jest zaskoczeniem. Prawnik, elektryk, związkowiec Stanisław Szwed zdobywa mandat poselski dla PiS nieprzerwanie od 2005 roku. W poprzednich wyborach był zwycięzcą okręgu - dostał 65 315 głosów.

Za to do Parlamentu Europejskiego dwukrotnie kandydował bez powodzenia (2014 i 2019).

Przez rok, od grudnia 2006 do listopada 2007 był doradcą premiera Jarosława Kaczyńskiego ds. społecznych i kontaktów ze związkami zawodowymi. Od 2015 do teraz jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Zajmuje się departamentami polityki senioralnej, pomocy i integracji społecznej, a także ubezpieczeń społecznych. W parlamencie pracował w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (jako wiceprzewodniczący), Podkomisji stałej ds. nowelizacji Kodeksu Pracy i Podkomisji stałej ds. rynku pracy, a także w Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w Kodyfikacjach.

Jego córką jest sędzia Anna Szwed-Szczygieł. W marcu została prezesem Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. Nie bez perypetii, które opisał portal OKO.press Minister Zbigniew Ziobro zaproponował ją na to stanowisko już w 2016 roku. Ale sędziowie orzekający w tym okręgu, którzy zgodnie z obowiązującą wtedy ustawą mieli prawo opiniować kandydatów, w zdecydowanej większości nie poparli córki wiceministra. Ziobro mianował na prezesa innego sędziego, który na swoją zastępczynię wybrał właśnie Szwed-Szczygieł.

Nie zaskakują także kolejne miejsca na liście. Grzegorz Puda, Przemysław Drabek i Kazimierz Matuszny to również zawodowi parlamentarzyści. Matuszny z Milówki pierwszy raz dostał się do Sejmu w 2001 roku. Puda jest posłem od 2015, Drabek od 2019, obaj to urodzeni bielszczanie. Wszyscy trzej od początku kariery politycznej związani z PiS. Drabek, wieloletni radny bielski, w 2018 omal nie został prezydentem Bielska - przeszedł do drugiej tury wraz z panującym obecnie Jarosławem Klimaszewskim z PO.

Komitet oddał połowę miejsc kobietom - 5, 6, 10 i 6 ostatnich. Pięć kandydatek nie należy do PiS.

Wybory 2023. Kandydaci Konfederacji do Sejmu - okręg nr 27

Gastronomiczny baron Bielska-Białej - pisał o Bronisławie Foltynie portal Bielsko.info. "Jedynka" Konfederacji wraz ze wspólnikiem prowadzi cztery lokale w mieście i sam nazywa się gastrocelebrytą. Z wykształcenia piekarz-cukiernik, duże pieniądze zaczął robić na sprzedaży telefonów komórkowych na początku XXI wieku.

Bielszczanie mogą pamiętać jego Rock Galerię na rynku, w której wszystko było po 5 złotych. Knajpa zajmowała swego czasu całą kamienicę przy cichej uliczce z kościołem ewangelickim.

- W wieku 26 lat zostałem prezesem partii Korwina (UPR) w Bielsku-Białej. Tłumaczyliśmy ludziom podstawy ekonomii, organizowaliśmy spotkania, drukowaliśmy gazetki. Uważaliśmy to za nasza misję, jednak w wyborach zawsze ponosiliśmy sromotną klęskę - przyznał Foltyn. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku do zdobycia mandatu zabrakło mu 6 tysięcy głosów.

Na drugim miejscu jest Robert Grajny, działacz Ruchu Narodowego od 2013 roku. Rozbudowywał i przewodniczył jego strukturom w Katowicach, a obecnie na Podbeskidziu i Śląsku Cieszyńskim.

Mimo jawnej niechęci lidera Konfederacji do kobiet u władzy, na liście jest siedem kandydatek.

Wybory 2023. Kandydaci KO do Sejmu - okręg nr 27

Jedyny komitet w okręgu, który pierwsze miejsce oddał kobiecie. Mirosława Nykiel zasłużyła sobie na jedynkę. W ostatnich wyborach parlamentarnych zdobyła 46 849 głosów, plasując się zaraz za Szwedem.

Oboje zaczynali w AWS i działali w NSZZ Solidarność. Zanim poszła do polityki, Nykiel uczyła języka polskiego. Potem była dyrektorką ośrodków kultury i prezeską spółki Ruch. Była pomysłodawczynią i współorganizatorką Akademii Przedsiębiorczości i Sukcesu oraz Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia, honorową prezeską Beskidzkiej Inicjatywy Lokalnej.

W PO od 2001 roku. Bezskutecznie kandydowała do Parlamentu Europejskiego w latach 2014 i 2019. W ostatniej kadencji Sejmu była wiceprzewodniczącą Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz członkinią Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Kobiety na liście KO wzięły dwa pierwsze miejsca. Dwójką jest także doświadczona parlamentarzystka - Małgorzata Pępek. Ekonomistka i członkini zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywcu. Przewodnicząca PO w powiecie żywieckim. Do Sejmu weszła w 2011 roku. Wcześniej była wójtem gminy Ślemień.

Apoloniusz Tajner, któremu KO oddała trzecie miejsce, nie należy do żadnej partii. Jego nazwisko jest znane nie tylko miłośnikom sportów zimowych. To pod jego wodzą Adam Małysz zaczął osiągać sukcesy na skoczni. Trener i działacz sportowy. W plotkarskim świecie zrobiło się o nim głośno, gdy związał się z aktorką młodszą o 36 lat. W wieku 65 lat po raz trzeci został ojcem.

Do polityki wszedł w 2004. Bez powodzenia kandydował z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu śląskim. W tegorocznej kampanii niespodziewanie zaprezentował go jako kandydata na wiecu wyborczym w Ustroniu lidera Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. Oficjalnie Tajner pozostaje bezpartyjny.

