Kaczyński nie wystartuje z Warszawy. "Jest interpretacja, która się narzuca jako pierwsza, czyli strach przed porażką"

"Strach przed porażką" czy "geografia wyborcza"?

Kasińska-Metryka tłumaczyła, że "wszystkie sondaże na to wskazują, że będzie potrzeba stworzenia rządu koalicyjnego, a zatem każdy mandat w metodzie przeliczania głosów, którą mamy, jest bardzo istotny". - Akurat województwo świętokrzyskie zostało dobrze wybrane i dobrze zdiagnozowane, biorąc pod uwagę, jaki wynik wyborczy w poprzednich wyborach partia miała. Przypomnę, że było to ponad pięćdziesiąt pięć procent - zwróciła uwagę.

- Także jeżeli mamy największą już możliwą lokomotywę wyborczą na liście, no to liczba mandatów, którą uda się uzyskać zdecydowanie jest większa niż w sytuacji, gdyby tam Jarosława Kaczyńskiego nie było - podsumowała.

Zatem, jak mówiła politolożka, "rzeczywiście interes partii w tym wypadku przeważył nawet nad tymi stratami wizerunkowymi, które lider Prawa i Sprawiedliwości może ponieść". - To znaczy ten argument, który już wybrzmiewa w przestrzeni publicznej, czyli że jest to jakiś rodzaj ucieczki w teren - przypomniała.

"Kaczyński dobrze się sprawdza jako mówca, ale w sytuacjach ściśle wyreżyserowanych"

- To jest według mnie, jak obserwuję kampanię, najsłabszy punkt całej kampanii wyborczej, że my, jako wyborcy czy potencjalni wyborcy, nie możemy się odnieść do tego, co politycy mówią o swoich zamiarach do kwestii takich stricte programowych. One oczywiście gdzieś się pojawiają, ale są bardzo marginalne wobec głównego nurtu, czyli nurtu straszenia przeciwnikiem - zwróciła uwagę.