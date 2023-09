Jarosław Kaczyński "jedynką" w Kielcach. "Dlaczego ja tutaj? Odpowiedź jest prosta"

Tusk do Kaczyńskiego: żebyś nie czuł się samotny, wystawię na liście Romana Giertycha

W zeszłą niedzielę Tusk, odnosząc się do decyzji Kaczyńskiego, poinformował, że na liście Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w województwie świętokrzyskim z ostatniej pozycji wystartuje Roman Giertych. - Żebyś nie czuł się samotny, żebyś poczuł się trochę lepiej - i robię to tylko dla ciebie, Jarosławie Kaczyński - wystawię na tej liście, na naszej liście, twojego wicepremiera Romana Giertycha na ostatnim miejscu - zwrócił się do prezesa PiS.