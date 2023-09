Kidawa-Błońska: Kaczyński będzie miał w dwójnasób bardzo trudną sytuację 

Jarosław Kaczyński będzie miał w dwójnasób bardzo trudną sytuację - powiedziała w TVN24 wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska), odnosząc się do wyborczego startu prezesa Prawa i Sprawiedliwości w województwie świętokrzyskim. W "Jeden na jeden" wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej skomentowała też swój start do Senatu.

- Ale czas robi swoje. On także przeszedł drogę polityczną, zmienił się. A na pewno nie będzie ministrem edukacji. O to możemy być spokojni - oświadczyła.

Kidawa-Błońska o aborcji i związkach partnerskich. "To jest nasze zobowiązanie"

Zapowiedziała dyscyplinę klubową w tej sprawie, bo "to jest bardzo ważne głosowanie". - To jest nasze zobowiązanie, nasza obietnica i na to się umówiliśmy z Polkami - podkreśliła Kidawa-Błońska. Jak dodała, podobnie ma się sprawa z kwestią związków partnerskich. - To także jest zobowiązanie Koalicji Obywatelskiej - oświadczyła.