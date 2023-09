Karnowski: PiS boi się samorządowców

Sytuacja jest tak poważna w Polsce, mamy tak rozwalone samorządy, że trzeba tych samorządów bronić, także w Warszawie - mówił w TVN24 Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, który kandyduje w wyborach do Sejmu. Jego zdaniem "PiS boi się samorządowców, boi się ich niezależności".

Konrad Piasecki zapytał prezydenta Sopotu, czy jeśli zdobędzie odpowiednią liczbę głosów w wyborach , to przyjmie mandat posła.

Karnowski odpowiedział, że "już nie ma wyboru", bo "to jest jednoznaczne - w momencie wyboru traci się mandat prezydenta miasta, czy radnego". - Tak jest skonstruowane prawo. To jedna ze zmian, którą wprowadził PiS na niekorzyść wyboru prezydentów miast, bo boi się samorządowców - stwierdził.

Jego zdaniem "PiS boi się samorządowców, boi się ich niezależności i wprowadził taką zasadę, że kiedy wybiorą cię wyborcy do parlamentu, to automatycznie tracisz mandat prezydenta".

Wtedy komisarza w mieście mianuje premier, zauważył prowadzący rozmowę. - Ja jestem na to gotowy. To jest jakieś kuriozum, że premier wskazuje komisarza z innej opcji. Powinna go wybierać rada miasta albo powinno być wskazanie na jednego z wiceprezydentów - ocenił Karnowski.