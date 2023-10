Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Ostatnie godziny na złożenie wniosku

czytaj dalej

Janusz Korwin-Mikke został poproszony, żeby spokojnie już nic nie robić do końca kampanii. Nie twittować, nie pisać, nie wypowiadać się, odpocząć - powiedział w środę w Radiu Plus były poseł Przemysław Wipler. Jak dodał, "jeżeli ktoś wjeżdża w nas z boku, jak autobusem, różnymi tezami nieprogramowymi i jego swobodnymi przemyśleniami, które nie są, najdelikatniej mówiąc, popularne wśród Polaków, to musimy na to reagować".