Polonia w USA zmobilizowana, listy pękają w szwach. Konsulat ostrzega przed kolejkami

Polonia w USA planuje licznie wziąć udział w wyborach parlamentarnych. W całych Stanach Zjednoczonych utworzono 5 okręgów wyborczych i 52 komisje. Część Polaków mieszkających w USA, którzy zarejestrowali się do głosowania, od paru dni otrzymuje wiadomości od polskiego konsulatu, ostrzegające przed możliwymi kolejkami w lokalach - relacjonuje korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona.

Osoby zarejestrowane w dwóch komisjach - w Nowym Jorku i New Jersey - otrzymują od paru dni komunikaty o następującej treści:

"Uwaga! W tej komisji zapisana jest bardzo duża liczba głosujących, możesz spodziewać się kolejki do oddania głosu. Rekomendujemy wybranie innej komisji."

We wspomnianej nowojorskiej komisji w konsulacie RP zarejestrowało się do piątkowego popołudnia blisko 1700 osób, a w komisji znajdującej się w Parafii Różańca Świętego w Passaic w stanie New Jersey około 1600. Także w kilku innych komisjach, m.in. w Chicago, San Francisco, Waszyngtonie i Connecticut, zapisanych jest już od 1000 do 1300 wyborców.

Konsul uspokaja: każdy głos zostanie policzony

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona rozmawiał w tej sprawie z Adrianem Kubickim, polskim konsulem generalnym w Nowym Jorku. - Pan konsul z całą mocą zapewnia, że wszyscy, którzy w każdej komisji zapisali się do głosowania, swój głos zdążą oddać, zostaną przyjęci i ich głos zostanie policzony - poinformował dziennikarz.

Jak przekazał konsul, "maile i komunikaty, które się pojawiają, mają jedno zadanie: aby długie kolejni nie zniechęcały wyborców do czekania, czasem dość długo, żeby oddać swój głos". - Jest czas, jest okazja, żeby się przepisać do innej komisji, żeby to obłożenie komisji rozłożyło się w miarę równo - tłumaczył korespondent.

Wybory w USA

Na terytorium USA wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w sobotę 14 października - ze względu na różnicę strefy czasowej dzień wcześniej niż w Polsce - w godzinach 7-21 czasu miejscowego.

Wyborcy przebywający w USA będą mogli oddać głosy w wyborach i referendum w jednym z 52 obwodów głosowania.

"Aby oddać głos należy zgłosić się do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. Wnioski można składać do 10 października 2023 roku (system eWybory jest aktywny do godz. 23:59 czasu polskiego)" - czytamy na stronie MSZ.

Autor:momo//mm

Źródło: TVN24