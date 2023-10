Marsz Miliona Serc oczami wyborczych debiutantów

Młodzi politycy i działacze w programie "Czas Decyzji: debiuty" mówią o swoich pomysłach na Polskę i postulatach, z jakimi startują do Sejmu. W poniedziałkowym wydaniu Paulina Filipowicz (Koalicja Obywatelska) oraz Adam Legawski (Nowa Lewica) mówili o Marszu Miliona Serc.

"Czas Decyzji: debiuty" to program, w którym głos zabierają osoby po raz pierwszy kandydujące do Sejmu. Chcą zmian dla młodych ludzi i mają swoje propozycje, które chcieliby realizować w przyszłej kadencji.

Paulina Filipowicz: to jest właśnie niesamowity czas tej kampanii wyborczej

Goście TVN24 odnieśli się między innymi do niedzielnego Marszu Miliona Serc. - To jest sukces nas wszystkich, obywateli, którzy pokazaliśmy, że mamy tę moc, nadzieję i wiarę w to, że walczymy razem o demokratyczną Polskę, niezależnie od podziałów politycznych - oceniła Paulina Filipowicz.