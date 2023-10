"Kaczyński, co wy tam palicie?"

Z kolei szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział w rozmowie z RMF, że ma informacje, że w MON i wojsku "rozpoczął się jakiś niebezpieczny proces niszczenia dokumentów". - Dochodzą też do mnie informacje, że w Ministerstwie Sprawiedliwości zaczęły się jakieś ruchy dotyczące czyszczenia archiwum i tego, co zostało wyprowadzone z prokuratur regionalnych do Prokuratury Krajowej - dodał.

Kulasek: słyszymy, że w ministerstwach grzeją się niszczarki

Marcin Kulasek ocenił, że okres do połowy listopada, kiedy prawdopodobnie odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji, to "być może ten dodatkowy miesiąc, który PiS-owi jest potrzebny na uporządkowanie spraw". - Przecież słyszymy, że w ministerstwach grzeją się niszczarki, że są kupowane, a dodatkowo się po prostu palą. Być może to jest właśnie po to. My przecież wyciągniemy wszystkie błędy PiS-owi - mówił dalej polityk Nowej Lewicy.